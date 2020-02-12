پوریا رحیمی سام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تجربه حضور در سریال «کرگدن» که به کارگردانی کیارش اسدی زاده در شبکه نمایش خانگی عرضه میشود، بیان کرد: بنای ما از روز اول این بود که این سریال، کار متفاوتی باشد اما من خودم باور نداشتم چون همه سازندگان چنین ادعایی را دارند، اما کیارش اسدیزاده واقعاً ایستادگی کرد تا کار متفاوتی باشد.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه بسیاری از مشکلات تولیدی گریبانگیر سریال شد اما همه پشت کیفیت سکانسهای سریال ماندیم تا به لحاظ فیلمنامه و اجرا با دیگر سریالهای شبکه نمایش خانگی متفاوت باشد. نوعی نگاه سینمایی پشت این کار وجود داشت و میخواستیم مسیر جدیدی در آثار شبکه نمایش خانگی باز شود. هرچند میدانستیم کار سختی هم هست و شاید مردم برنتابند که داستان کمی پیچیده شود اما الان می بینم که خیلی بازخوردهای خوبی میدهند.
این بازیگر درباره طنازیهای خود در این سریال و اینکه چقدر دیالوگها را براساس فیلمنامه پیش میبرد، نیز عنوان کرد: ما گزارههایی از شخصیت خود را میآوریم با این حال در تلاشم که ببینم قصه چه نیاز دارد.
وی در واکنش به پیش رفتن قصه در قسمتهای اخیر و اینکه مخاطب دوست دارد زودتر قصه وارد جریان مافیای واردات دارو شود، اظهار کرد: در بسیاری از سریالهای خانگی این مشکل پیش امده بود که با افت ریتم و کیفیت مواجه شده بودند اما من خیلی به ادامه سریال «کرگدن» امیدوارم چون می دانم این سریال به سمت پایانبندی درستی رفته و سعی شد فیلمنامه در پایان هم همین حد از کیفیت را نگه دارد.
پوریا رحیمی سام با اشاره به بازی خود در فیلم «من میترسم» ساخته بهنام بهزادی جشنواره فیلم فجر و محور اصلی آن که به نمایش درآمد بیان کرد: این فیلم حرف جدیدی را درباره قدرت و آدمها مطرح میکرد؛ اینکه قدرت در آدمها دست به دست میشود و با خودش فساد میآورد حرف بدیعی است و به شکل بدیعی هم در این فیلمنامه به آن پرداخته شده است.
وی ادامه داد: فکر میکنم این اتفاق عارضه جامعه ما شده و میتواند در برخی مقاطع به یک بحران هم تبدیل شود.
این بازیگر با اشاره به مناسبات میان مردم در این فیلم اظهار کرد: چند سکانس هلیشات در فیلم از میادین و معابر شهر وجود دارد و این نگاه را نشان میدهد که ما آدمها چقدر راحت از یکدیگر رد میشویم.
وی در پایان گفت: ما آنقدر بین خودمان و رحمی که نسبت به هم داریم مشکل داریم که نسبت به قدرت دیگران بر ما این مشکل وجود ندارد اقای بیضایی هم وقتی حرفهای اخیرشان را مرور کنیم همه چیز را از خود ما میبیند.
