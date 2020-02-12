زنجانی ها روز سردی را سپری کردند

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان زنجان قسمتی ابری بوده و بارشی برای استان پیش بینی نشده است.

وی از وقوع وزش باد در استان خبر داد و اظهار کرد: به علت وقوع وزش باد احتمال کولاک وجود دارد که در این میان شهروندان در مناطق کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان زنجان تا روز پنجشنبه روند کاهشی داشته و شاهد یخبندان در استان خواهیم بود.

همتی ابراز کرد: از روز جمعه افزایش دما در استان را خواهیم داشت و هوا گرم می‌شود.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته حلب، سلطانیه و ایستگاه خیرآباد زنجان با دمای منفی ۲۱، ۲۴ و ۲۵.۵ درجه سانتی گراد، سردترین مناطق استان و کشور بودند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان منفی ۱۴ درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز سردتر شده است.