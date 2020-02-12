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۲۳ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۲۱

در غیاب روسیه؛

شورای امنیت تحریم نفتی لیبی را تمدید کرد

شورای امنیت تحریم نفتی لیبی را تمدید کرد

شورای امنیت با ۱۴ رای موافق و علیرغم غیبت روسیه از جلسه رای‌گیری، با تمدید تحریم نفتی لیبی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قطعنامه تمدید تحریم‌های نفتی لیبی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰) به توافق رسید.

قطعنامه پیشنهادی انگلیس همچنین شامل تمدید ماموریت پنل کارشناسی اجرای تحریم‌ها تا ۱۵ می ۲۰۲۱ است.

گفتنی است «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل، از حضور در این رای‌گیری امتناع کرد و گفت تصمیم‌گیری درباره منابع نفتی بر عهده مردم لیبی است.

در سال ۲۰۱۴، شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۲۱۴۶ به کشورهای عضو این شورا اجازه رصد شناورهای لیبی در دریای آزاد را داد تا به این ترتیب، مانع از قاچاق نفت خام این کشور شود.

قرار است امروز چهارشنبه نیز شورای امنیت پیش‌نویس قطعنامه کنفرانس برلین با موضوع صلح لیبی را به رای بگذارد.

پیشتر روسیه با گنجاندن مقوله مستشاران نظامی در متن پیش‌نویس مخالفت کرده بود و همین مسئله، تنظیم سند مربوطه را به درازا کشاند.

ظاهراً در پیش‌نویس جدید درباره نقش کشورهای آفریقایی و سازمان‌های منطقه‌ای تجدیدنظر شده است.

کد مطلب 4851004
مریم خرمایی

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