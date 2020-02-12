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۲۳ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۴۴

در رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور؛

ورزشکار کردستانی طلای رقابت‌های تنیس روی‌میز را کسب کرد

ورزشکار کردستانی طلای رقابت‌های تنیس روی‌میز را کسب کرد

سنندج - دور نهایی رقابت‌های قهرمانی تنیس روی‌میز جوانان کشور با معرفی نفرات برتر در آبادان به پایان رسید و آریا امیری نماینده کردستان جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، رقابت‌های تنیس روی میز تور ایرانی قهرمانی رده سنی جوانان کشور به میزبانی آبادان برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در این دوره ۱۹۰ تنیس باز برتر کشور حضور پیدا کردند و به مدت سه روز در سالن ۱۷ شهریور آبادان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات آریا امیری پینگ پنگ باز شایسته کردستانی توانست با شکست تمامی حریفان خود بر سکوی قهرمانی قرار بگیرد و نشان زرین طلا را به گردن انداخت.

محمدپویا وفایی از قم نیز موفق به کسب مقام دوم شد و مبین علیپور از آذربایجان غربی و محمدجواد سهرابی از استان مرکزی به صورت مشترک مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

گفتنی است نفرات برتر این دوره از مسابقات جواز حضور در اردوی تیم ملی پینگ پنگ جوانان کشورمان را کسب کردند.

کد مطلب 4851047

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