اسامی داوران و ناظران هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران، جام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن با شش دیدار در شهرهای تهران، ارومیه، سیرجان، یزد، اراک و گنبد پیگیری میشود.
بر اساس اعلام سازمان لیگ، اسامی داوران و ناظران دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر مردان به قرار زیراست:
چهارشنبه ۲۳ بهمن - ارومیه - سالن غدیر - ساعت ۱۶
* شهرداری ارومیه – خاتم اردکان
* داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: اصغر میرزایی و ناظرین: مسعود یزدانپناه و بهرام سلیمانی
پنجشنبه ۲۴ بهمن - تهران - سالن ساپکو - ساعت ۱۶
* پیکان تهران – پیام خراسان
* داور اول: قادر صادقی، داور دوم: جواد مرآتی و ناظرین: امیدوار حاتمی و محمدحسین شفقی
سیرجان، سالن گل گهر، ساعت ۱۶
* فولاد سیرجان ایرانیان – شهرداری ورامین
* داور اول: داود نافعی، داور دوم: امید فولادیوندا و ناظرین: شهباز صدری و احمد بندری
یزد، سالن شاهدیه، ساعت ۱۶
* شهداب یزد – سایپا تهران
* داور اول: فرهاد شاهمیری، داور دوم: اسماعیل رزقی و ناظرین: حسین پورکاشیان و اکبر توکلی
اراک، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶
* شهروند اراک – کاله مازندران
* داور اول: وحید پورکاشیان، داور دوم: مهدی توکلی و ناظرین: حمید حقبین و علی یاوری
گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۶
* شهرداری گنبد – فولاد سپاهان اصفهان
* داور اول: بهروز جعفری، داور دوم: مرتضی علایی و ناظرین: علیاصغر حاجیکاظمی و اسماعیل صباغ
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