اسامی داوران و ناظران هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران، جام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن با شش دیدار در شهرهای تهران، ارومیه، سیرجان، یزد، اراک و گنبد پیگیری می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان لیگ، اسامی داوران و ناظران دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر مردان به قرار زیراست:

چهارشنبه ۲۳ بهمن - ارومیه - سالن غدیر - ساعت ۱۶

* شهرداری ارومیه – خاتم اردکان

* داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: اصغر میرزایی و ناظرین: مسعود یزدان‌پناه و بهرام سلیمانی

پنجشنبه ۲۴ بهمن - تهران - سالن ساپکو - ساعت ۱۶

* پیکان تهران – پیام خراسان

* داور اول: قادر صادقی، داور دوم: جواد مرآتی و ناظرین: امیدوار حاتمی و محمدحسین شفقی

سیرجان، سالن گل گهر، ساعت ۱۶

* فولاد سیرجان ایرانیان – شهرداری ورامین

* داور اول: داود نافعی، داور دوم: امید فولادی‌وندا و ناظرین: شهباز صدری و احمد بندری

یزد، سالن شاهدیه، ساعت ۱۶

* شهداب یزد – سایپا تهران

* داور اول: فرهاد شاهمیری، داور دوم: اسماعیل رزقی و ناظرین: حسین پورکاشیان و اکبر توکلی

اراک، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

* شهروند اراک – کاله مازندران

* داور اول: وحید پورکاشیان، داور دوم: مهدی توکلی و ناظرین: حمید حق‌بین و علی یاوری

گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۶

* شهرداری گنبد – فولاد سپاهان اصفهان

* داور اول: بهروز جعفری، داور دوم: مرتضی علایی و ناظرین: علی‌اصغر حاجی‌کاظمی و اسماعیل صباغ