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۲۳ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۰۱

اسامی داوران و ناظران هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال

اسامی داوران و ناظران هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال

سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران هفته شانزدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران، جام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن با شش دیدار در شهرهای تهران، ارومیه، سیرجان، یزد، اراک و گنبد پیگیری می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان لیگ، اسامی داوران و ناظران دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر مردان به قرار زیراست:

چهارشنبه ۲۳ بهمن - ارومیه - سالن غدیر - ساعت ۱۶

* شهرداری ارومیه – خاتم اردکان

* داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: اصغر میرزایی و ناظرین: مسعود یزدان‌پناه و بهرام سلیمانی

پنجشنبه ۲۴ بهمن - تهران - سالن ساپکو - ساعت ۱۶

* پیکان تهران – پیام خراسان

* داور اول: قادر صادقی، داور دوم: جواد مرآتی و ناظرین: امیدوار حاتمی و محمدحسین شفقی

سیرجان، سالن گل گهر، ساعت ۱۶

* فولاد سیرجان ایرانیان – شهرداری ورامین

* داور اول: داود نافعی، داور دوم: امید فولادی‌وندا و ناظرین: شهباز صدری و احمد بندری

یزد، سالن شاهدیه، ساعت ۱۶

* شهداب یزد – سایپا تهران

* داور اول: فرهاد شاهمیری، داور دوم: اسماعیل رزقی و ناظرین: حسین پورکاشیان و اکبر توکلی

اراک، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

* شهروند اراک – کاله مازندران

* داور اول: وحید پورکاشیان، داور دوم: مهدی توکلی و ناظرین: حمید حق‌بین و علی یاوری

گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۶

* شهرداری گنبد – فولاد سپاهان اصفهان

* داور اول: بهروز جعفری، داور دوم: مرتضی علایی و ناظرین: علی‌اصغر حاجی‌کاظمی و اسماعیل صباغ

کد مطلب 4851160
ساناز سلیمان آبادی

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