مردم استان سمنان افراد کاردان و صالح را به مجلس بفرستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد شاهچراغی ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای ستاد انتخابات استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه ملاکهای انتخاب و معیارهای انتخاب نمایندگان مجلس مدنظر مردم باشد، بیان کرد: مردم استان افراد کاردان و صالح را به مجلس بفرستند.
وی بابیان اینکه حضور گسترده و مشارکت بالا از سوی مردم ضروری است، ابراز کرد: مردم باید کسانی را روانه مجلس کنند که کاردان بوده و در زمره صلحا باشند.
توصیه به طرفداران نامزدها
امامجمعه سمنان بابیان اینکه نامزدهای انتخابات باید اخلاق را رعایت کنند، گفت: توصیههای لازم را به آنان کردهام اما باید گفت نامزدها و طرفدارانشان باید در تمام مراحل حتی پس از انتخابات به اخلاق و قوانین احترام بگذارند.
آیتالله شاهچراغی در دومین بخش سخنان خود به روند اجرای فرایندهای انتخاباتی نیز اشاره کرد و بیان داشت: آنطور که از سوی اعضای ستاد انتخابات استان اعلام شد، قرار است انتخابات مجلس پیش رو با دستگاه تعیین هویت برخط برگزار شود که این امری مناسب است.
وی افزود: راهاندازی این سیستم مدیریتی و ساخت دستگاه احراز هویت برخط از ایجاد هرگونه خطا و انحراف در امر انتخابات جلوگیری کرده و اقدام بسیار مبارک محسوب میشود.
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