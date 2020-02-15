مرهمی برای نفس تنگ کویر/اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار ریزگردها

به گزارش خبرنگار مهر، تاخت و تاز ۲۰ سال خشکسالی در خراسان جنوبی اثرات نامطلوبی بر تن کویر این خطه بر جای گذاشته است. گذشته از کاهش منابع آبی، جان دادن قنوات و مرگ تدریجی چاه‌های آبی، باعث جولان ریزگردها در برخی نقاط استان شده است.

افزایش گستره بیابان و کانون‌های بحران که ریزگردها تنها مسبب آن هستند، هشداری جدی به مسئولان است. این روزها ریزگردها بیش از هر زمان دیگری در شرق کشور می‌تازند. اثرات ناشی از این پدیده نشان می‌دهد که نه تنها عرصه تنفس را بر انسان‌ها تنگ کرده بلکه نفس درختان را هم از آنها دریغ کرده است.

گذشته از این، تازیانه‌های بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و بلوچستان رد پای نامطلوبی در استان به جا گذاشته که نیازمند تدابیری ویژه است.

اگرچه طی سال‌های گذشته اعتباراتی در راستای اجرای طرح‌های بیابان زدایی اختصاص داده شد اما پاسخگوی استان نبود. طی سال ۹۶، خراسان جنوبی به جمع هشت استان در کمیته ریزگردها اضافه شد و این امر افزایش اعتبار مقابله با این پدیده را به دنبال داشت به گونه‌ای که در سال جاری با پیگیری متولیان ۴۰۰ میلیارد ریال در راستای فعالیت‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای با این پدیده برای استان در نظر گرفته شده است.

حسن اکبری، مدیر کل محیط زیست خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعتبارات استان در حوزه گرد و غبار، بیان کرد: در راستای پیگیری‌های انجام شده ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای فعالیت‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای با پدیده گرد و غبار از محل صندوق توسعه ملی کشور در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: از این میزان ۳۳۲ میلیارد ریال برای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری جهت انجام عملیات نهالکاری، بوته کاری، مدیریت رواناب، نهالکاری روی مالچ، آبیاری و مراقبت نهالکاری و بوته کاری سنواتی، احداث باد شکن، مدیریت چرا و قرق پیش بینی شده است.

اکبری ادامه داد: شش میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال برای جهاد کشاورزی جهت انجام عملیات کشاورزی حفاظتی و ۶۰ میلیارد ریال برای اداره کل حفاظت محیط زیست استان برای انجام عملیات حفاظت، قرق و مدیریت چرا و کاهش اثرات گرد و غبار، مراقبت، آبیاری و واکاری و حفظ و نگهداری ایستگاه‌های پایش و انالیز گرد و غبار و تأمین و تجهیز ایستگاه‌های پایش و آنالیز گرد و غبار پیش بینی شده است.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین پنج میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال در راستای طرح‌های دانشگاه علوم پزشکی و پنج میلیارد ریال برای سازمان زمین شناسی کشور پیش بینی شده است.

اکبری بیان کرد: بر اساس مصوبات کارگروه مقابله با گرد و غبار استان دستگاه‌های دارای اعتبار مکلف به پیگیری جذب اعتبارات برای استان و ارائه گزارش مستمر هستند.

وی با بیان اینکه در فاز اول ۹ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال از این اعتبارات تخصیص یافته است، گفت: با استفاده از این میزان اعتبار بخشی از عملیات مراقبت و آبیاری پروژه‌های نهالکاری و بذر پاشی هلالی‌های آبگیر در مناطق تحت مدیریت و حفظ و نگهداری ایستگاه‌های گرد و غبار به اتمام رسیده است.

اکبری ادامه داد: همچنین مقدمات اجرای پروژه‌های حفاظت، قرق و مدیریت چرا در مناطق تحت مدیریت و مراتع نایبندان طبس در دست اقدام است.