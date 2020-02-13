سیاوش محمدی در خصوص آخرین وضعیت جوی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی امروز همچنان وزش باد تند تا نسبتاً شدید در مناطق مرکزی استان موجب تداوم کولاک برف و ایجاد اختلال در تردد جاده‌ای خواهد شد لذا از سفرهای غیر ضروری اجتناب گردد و در صورت تردد استفاده از تجهیزات زمستانی توصیه می‌شود.

وی با بیان اینکه حداکثر سرعت وزش تند باد در ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان اردبیل به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید، افزود: برای امروز در استان آسمان نیمه ابری تا ابری بوده و از اواخر وقت سامانه بارشی وارد استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: با حاکمیت این سامانه از امشب در برخی مناطق بارش برف آغاز شده و تا عصر جمعه ادامه خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: بارش در مناطق شمالی استان به صورت برف و باران خفیف بوده و در سایر مناطق به به صورت برف پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این سامانه از عصر فردا از استان خارج می‌شود، یادآور شد: دمای هوا تغییرات قابل توجهی نداشته و هوای سرد در استان ماندگار خواهد بود، بر این اساس توصیه می‌شود در مصرف حامل‌های انرژی صرفه جویی گردد.