  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۵

مدیرکل بیمه سلامت گلستان:

۱۰۰۰۰همپوشانی بیمه ای رفع شد/بهره مندی ۱۶۸۰بیمارخاص از بیمه سلامت

۱۰۰۰۰همپوشانی بیمه ای رفع شد/بهره مندی ۱۶۸۰بیمارخاص از بیمه سلامت

گرگان- مدیرکل بیمه سلامت گلستان گفت: از مرداد ۹۷ تاکنون در گلستان ۱۰ هزار و ۶۴۷ همپوشانی بیمه ای شناسایی شده و برطرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کمانگری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: طرح آزمون وسع و بیمه اجباری از ۱۳ آبان در کشور شروع شده و افراد طبق دهک بندی های وزارت تعاون از خدمات بیمه سلامت بهره مند می شوند.

وی افزود: دهک، یک، دو و سه معاف از پرداخت حق بیمه بوده و دهک چهارم ۵۰ درصد حق بیمه و دهک پنجم به بالا هم کل حق بیمه را باید پرداخت کنند.

کمانگری ادامه داد: در گلستان تا تاریخ ۲۱ بهمن ماه، هشت هزار و ۳۶۳ سرپرست خانوار که شامل ۱۹ هزار و ۲۴۱ نفر بوده، درخواست آزمون وسع داده که تاکنون دهک درآمدی ۶ هزار و ۶۹۲ سرپرست خانوار (که شامل ۱۵ هزار و ۵۰۳ نفر هستند)، مشخص و برای ۶ هزار و ۳۵۹ سرپرست خانوار که ۱۴ هزار و ۵۶۲ نفر را شامل می شوند، پیامک ارسال شده است.

وی با بیان این که ۸۰ درصد دهک افراد مشخص شده است، اضافه کرد: تاکنون برای سه هزار و ۱۵۹ نفر که معادل ۵۰ درصد افراد تایید شده هستند، دفترچه صادر شده است.

کمانگری ادامه داد: در گلستان ۶۴ درصد را دهک یک، دو و سه، ۱۱ درصد معادل ۷۲۰ نفر را دهک چهار و ۲۵ درصد را مابقی دهک ها تشکیل می دهند.

وی توضیح داد: یک میلیون و ۱۲۴ هزار و ۲۳۶ نفر در گلستان تحت پوشش بیمه سلامت بوده که از این تعداد ۱۱۵ هزار و ۸۶۴ نفر کارکنان دولت، ۸۳۳ هزار و ۵۶۳ نفر بیمه روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، ۵۶ هزار و ۹۰۷ نفر سایر اقشار، ۱۰۴ هزار و ۷۹۷ نفر بیمه همگانی و ۱۳ هزار و ۱۰۵ نفر هم در زیر مجموعه بیمه ایرانیان قرار دارند.

کمانگری گفت: پنج گروه بیماران خاص (ام اس، تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی و پیوند کلیه) تحت پوشش بیمه سلامت هستند که در گلستان هزار و ۶۸۰ نفر را شامل می شوند.

وی افزود: ۳۸۴ بیمار ام اس، ۲۹۹ بیمار پیوند کلیه، ۳۰۴ تالاسمی، ۵۸۶ نفر دیالیزی و ۱۰۷ بیمار هموفیلی از خدمات بیمه سلامت استفاده می کنند.

 مدیرکل بیمه سلامت گلستان در خصوص رفع همپوشانی ها گفت: از مرداد ۹۷ تاکنون در گلستان ۱۰ هزار و ۶۴۷ همپوشانی شناسایی شده که هشت هزار و ۱۷ نفر بیمه تامین اجتماعی، دو هزار و ۴۰۰ نفر نیروهای مسلح و ۲۰۲ نفر بیمه کمیته امداد داشتند.

کمانگری از اجرای چهار طرح استحقاق سنجی، نسخه نویسی الکتروینک، تبادل الکترونیک اسناد بستری و نظام ارجاع الکترونیک در استان خبر داد و گفت: گلستان در این طرح ها پایلوت بوده و در اکثر آن ها از سایر نقاط کشور جلوتر هستیم.

وی در خصوص پرداختی های بیمه سلامت توضیح داد که از اول سال تاکنون ۱۷۸ میلیارد تومان به موسسات دولتی و خصوصی پرداخت شده است.

کمانگری ادامه داد: همچنین ۵۲ میلیارد تومان در بخش پرسنلی و غیرپرسنلی طرح تیم سلامت و پزشک خانواده در روستاها پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: از نظر پرداخت در بخش خصوی از میانگین کشوری جلوتر هستیم و بدهی داروخانه ها تا آبان ۹۸، پزشکان و پاراکلینیک ها تا مهر ۹۸، بیمارستان خصوصی تا شهریور ۹۸، بیمارستان دولتی غیردانشگاهی تا مهر ۹۸ پرداخت شده است.

کد مطلب 4852021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها