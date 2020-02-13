۱۰۰۰۰همپوشانی بیمه ای رفع شد/بهره مندی ۱۶۸۰بیمارخاص از بیمه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کمانگری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: طرح آزمون وسع و بیمه اجباری از ۱۳ آبان در کشور شروع شده و افراد طبق دهک بندی های وزارت تعاون از خدمات بیمه سلامت بهره مند می شوند.

وی افزود: دهک، یک، دو و سه معاف از پرداخت حق بیمه بوده و دهک چهارم ۵۰ درصد حق بیمه و دهک پنجم به بالا هم کل حق بیمه را باید پرداخت کنند.

کمانگری ادامه داد: در گلستان تا تاریخ ۲۱ بهمن ماه، هشت هزار و ۳۶۳ سرپرست خانوار که شامل ۱۹ هزار و ۲۴۱ نفر بوده، درخواست آزمون وسع داده که تاکنون دهک درآمدی ۶ هزار و ۶۹۲ سرپرست خانوار (که شامل ۱۵ هزار و ۵۰۳ نفر هستند)، مشخص و برای ۶ هزار و ۳۵۹ سرپرست خانوار که ۱۴ هزار و ۵۶۲ نفر را شامل می شوند، پیامک ارسال شده است.

وی با بیان این که ۸۰ درصد دهک افراد مشخص شده است، اضافه کرد: تاکنون برای سه هزار و ۱۵۹ نفر که معادل ۵۰ درصد افراد تایید شده هستند، دفترچه صادر شده است.

کمانگری ادامه داد: در گلستان ۶۴ درصد را دهک یک، دو و سه، ۱۱ درصد معادل ۷۲۰ نفر را دهک چهار و ۲۵ درصد را مابقی دهک ها تشکیل می دهند.

وی توضیح داد: یک میلیون و ۱۲۴ هزار و ۲۳۶ نفر در گلستان تحت پوشش بیمه سلامت بوده که از این تعداد ۱۱۵ هزار و ۸۶۴ نفر کارکنان دولت، ۸۳۳ هزار و ۵۶۳ نفر بیمه روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، ۵۶ هزار و ۹۰۷ نفر سایر اقشار، ۱۰۴ هزار و ۷۹۷ نفر بیمه همگانی و ۱۳ هزار و ۱۰۵ نفر هم در زیر مجموعه بیمه ایرانیان قرار دارند.

کمانگری گفت: پنج گروه بیماران خاص (ام اس، تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی و پیوند کلیه) تحت پوشش بیمه سلامت هستند که در گلستان هزار و ۶۸۰ نفر را شامل می شوند.

وی افزود: ۳۸۴ بیمار ام اس، ۲۹۹ بیمار پیوند کلیه، ۳۰۴ تالاسمی، ۵۸۶ نفر دیالیزی و ۱۰۷ بیمار هموفیلی از خدمات بیمه سلامت استفاده می کنند.

مدیرکل بیمه سلامت گلستان در خصوص رفع همپوشانی ها گفت: از مرداد ۹۷ تاکنون در گلستان ۱۰ هزار و ۶۴۷ همپوشانی شناسایی شده که هشت هزار و ۱۷ نفر بیمه تامین اجتماعی، دو هزار و ۴۰۰ نفر نیروهای مسلح و ۲۰۲ نفر بیمه کمیته امداد داشتند.

کمانگری از اجرای چهار طرح استحقاق سنجی، نسخه نویسی الکتروینک، تبادل الکترونیک اسناد بستری و نظام ارجاع الکترونیک در استان خبر داد و گفت: گلستان در این طرح ها پایلوت بوده و در اکثر آن ها از سایر نقاط کشور جلوتر هستیم.

وی در خصوص پرداختی های بیمه سلامت توضیح داد که از اول سال تاکنون ۱۷۸ میلیارد تومان به موسسات دولتی و خصوصی پرداخت شده است.

کمانگری ادامه داد: همچنین ۵۲ میلیارد تومان در بخش پرسنلی و غیرپرسنلی طرح تیم سلامت و پزشک خانواده در روستاها پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: از نظر پرداخت در بخش خصوی از میانگین کشوری جلوتر هستیم و بدهی داروخانه ها تا آبان ۹۸، پزشکان و پاراکلینیک ها تا مهر ۹۸، بیمارستان خصوصی تا شهریور ۹۸، بیمارستان دولتی غیردانشگاهی تا مهر ۹۸ پرداخت شده است.