به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه شماره ۱۲ وزارت کشور، ستاد کاندیداها از ساعت هشت امروز تا هشت صبح روز پنجشنبه اول اسفندماه اجازه تبلیغات انتخاباتی را در قالب مواردی که قانون مشخص کرده است، دارند و از ساعت هشت صبح روز پنجشنبه اول اسفند سکوت تبلیغاتی اجرا و در ساعت مقرر روز جمعه دوم اسفند انتخابات آغاز می‌شود.

بر اساس این گزارش، مهلت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی یک هفته است و ساعت ۲۴ چهارشنبه هفته آینده مهلت تبلیغات به پایان می‌رسد و روز پنجشنبه سکوت تبلیغاتی برای ورود به ایستگاه نهایی رقابت در روز جمعه و حضور مردم پای صندوق‌های رأی خواهد بود.

هم‌زمان با سراسر کشور ۱۰۱ نامزد تائید صلاحیت شده در استان بوشهر فعالیت‌های تبلیغاتی رسمی خود را برای تصاحب چهار کرسی نمایندگی این استان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز کردند.

از این شمار نامزد ۳۴ نفر در حوزه بوشهر، گناوه و دیلم، ۲۳ نفر دشتستان، ۲۳ نفر دشتی و تنگستان و ۲۱ نفر در حوزه انتخابیه کنگان، دیر، جم و عسلویه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هم‌زمان با سراسر کشور ۲ اسفندماه در ۷۲۰ شعبه رأی‌گیری شامل ۵۰۱ شعبه ثابت و ۲۱۹ شعبه سیار در استان بوشهر برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واجدان شرایط رأی دادن در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان ۷۸۳ هزار و ۳۳۳ نفر شامل ۴۲۰ هزار مرد و ۳۶۳ هزار نفر زن هستند.

مجید خورشیدی افزود: از این مجموع جمعیت واجد شرایط رأی دادن در استان بوشهر ۳۷ هزار و ۶۵۹ نفر به‌عنوان رأی اولی شناخته می‌شوند.

وی گفت: بر اساس گزارش ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی قوه قضائیه در این دوره شاهد کمترین تخلف‌های انتخاباتی در استان بوشهر هستیم و موارد اندکی که یا سهو و یا تخلف بوده جمع‌بندی و موارد به نحوی نبوده که در جریان انتخابات و نتیجه آن تأثیرگذار بوده باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: بعضی از این تخلف‌ها مربوط به تبلیغات زودهنگام است که به داوطلبان گوشزد شد از ادامه و استمرار مواردی که به نحوی به‌عنوان تخلف از قانون انتخابات است خودداری کنند و تا امروز هیچ مورد تخلف انتخاباتی از سوی دست‌اندرکاران انتخابات گزارش نشده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در هر شعبه اخذ رأی یک نماینده فرماندار حضور دارد و همه مجریان و ناظران به‌رغم داشتن هر سلیقه و رأیی موظف به رعایت اصل بی‌طرفی در روز رأی‌گیری هستند.