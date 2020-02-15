وعده های انتخاباتی فراموش نمی شوند/بررسی تحقق در رباط کریم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: انتخابات مجلس در واقع پذیرش حق رأی مردم در انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی است و مردم در نظام اسلامی و بر پایه دموکراسی دینی هر چهار سال یک بار اقدام به انتخاب نمایندگان خود در قوه مقننه می‌کنند.

دوم اسفند ماه ۹۸، نیز انتخاباتی دیگر در راه است و مردم برای انتخاب نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پای صندوق‌های رأی می‌روند و در این بین نامزدهای انتخاباتی با دادن وعده‌ها و بیان اهداف خود سعی در جذب آرا مردمی دارند.

گزارش‌های خبرنگاران مهر از سطح استان تهران «اقتصاد» و حل مشکلات اقتصادی را در صدر وعده‌های نامزدهای انتخابات مجلس می‌داند، این وعده‌ها در خصوص اشتغال زایی، کاهش بیکاری، توسعه صنعت و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گرفته تا رفع مشکلات واحدهای تولیدی نیمه فعال را در بر می‌گیرد.

البته رفع مشکلا ت منطقه‌ای و محلی نیز از مواردی است، که کاندیداها در سخنرانی‌ها و محافل تبلیغاتی خود به مردم وعده می‌دهند و بنابراین گزارش، وعده‌هایی با رنگ و بوی سیاست خارجی و بین المللی و یا سیاست‌هایی در سطح ملی در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی شهرستان‌های استان تهران کم‌تر دیده می‌شود، اما اینکه طبق قانون چه وعده‌هایی در چارچوب اختیارات نمایندگان مجلس است و در دوره‌های قبل نامزدهای انتخاباتی به چه وعده‌هایی که به مردم داده‌اند، جامه عمل پوشانده‌اند، مطالبی است، که در گزارش پیش رو به آن خواهیم پرداخت.

وعده‌های بدون اجرایی که زمان انتخابات به صف شدند

مردم مشکلات زیادی دارند و سرشان بسیار شلوغ است، اما بسیار هوشمند بوده و حافظه خوبی دارند، آنها وعده‌های انتخاباتی داده شده را فراموش نمی‌کنند، هرگز از یاد نخواهند برد، که عده‌ای با دادن چه وعده‌هایی رأی گرفتند و در سال ۹۴ به مجلس رفتند، اما به وعده‌های خود عمل نکردند، مردم به خوبی وجه تمایز وعده‌های بی عمل و نیز وعده‌های صحیح را می‌دانند و بهتر است، نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دادن وعده به مردم دقت بیشتری داشته باشند.

به عنوان مثال، برگه تبلیغاتی به دست خبرنگار مهر رسیده است، که در آن نماینده فعلی حوزه انتخابیه بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی وعده پیگیری احداث مترو، احداث دانشگاه، پارک ۲۰ هکتاری علمی و فناوری، حوزه علمیه، ۲ یا چند بیمارستان و تکمیل و یا راه اندازی بیمارستان قبلی، آرامستان، تعویض شبکه‌های آبفا (لوله‌های قدیمی)، کمربندی‌های شهری، شهرک صنعتی نسیم شهر، خیرآباد و سامان دهی کلیه شهرک‌های صنعتی، استادیوم ورزشی و سایر ورزشگاه‌ها و تکمیل نیمه کاره ها را داده است.

این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی که نامزد دوره یازدهم انتخابات نیز است، همچنین راه اندازی اتحادیه انجمن تجاری بین المللی، گمرک ریلی و شهرک‌های صنوف و صنایع دستی، احیا نمایشگاه بین المللی اکسپو، تقویت ادارات و مبارزه با رشوه خواری، اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در زمینه مقابله با رشوه خواری و… را داده است.

این وعده‌ها در حالی به مردم داده شده است، که قانونگذاری به عنوان اصلی ترین وظیفه یک نماینده مجلس طبق قانون اساسی جایی در وعده‌های انتخاباتی این کاندیدا ندارد.

نظارت مجلس در تشکیل دولت شامل رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، نظارت عام نماینده شامل تذکر شفاهی (در نطق پیش از دستور) یا کتبی (به وزیر و یا رئیس جمهور)، سوال و نیز استیضاح رئیس جمهور، وزرا و هیئت وزیران، تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران، نیز نظارت‌های مالی مثل تصویب بودجه سالانه و نظارت مستقیم بر دیوان محاسبات کشور و… است، که این موارد نیز در وعده‌های انتخاباتی این نامزد انتخاباتی و نماینده فعلی دیده نمی‌شود.

اصلاح قانون کار وعده مفید یک نامزد انتخاباتی برای قشر کارگر می‌تواند باشد

اما وعده‌های داده شده بالا نیز اجرایی نشد و تماس خبرنگار مهر با نماینده فوق برای پیگیری دلیل عدم عمل به وعده‌های انتخاباتی نیز راه به جایی نبرد و خط موبایل اعلامی وی در دسترس نبود.

یک فعال اجتماعی و رسانه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رسیدگی نماینده به مشکلات منطقه‌ای و پیگیری‌های ملی جزو وظایف نانوشته یک نماینده است، که در پی توقعات موکلان وی ایجاد می‌شود، افزود: اینکه نماینده‌ها وعده پیگیری در تبلیغات خود داده‌اند، از اموری است، که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد، چرا که اگر نماینده یک نامه نیز به مسئول مرتبط داده باشد، می‌تواند، ادعا کند، که پیگیری کرده است، اما اینکه به چه میزان این امور پیگیری شده است، سوالی است، که باید در پاسخ به آن بگوییم تقریباً هیچ.

ذبیح اله اصغری اضافه کرد: توقع جامعه از نمایندگان مجلس حرکت در راستای رفع مشکلات مردم از جمله بیکاری و دیگر معضلات اقتصادی از طریق نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است، نمایندگان مجلس می‌بایست، در تصویب قوانین معیشت مردم را نیز مدنظر قرار دهند و به این امور توجه ویژه داشته باشند.

نماینده خانه مطبوعات در شهرستان‌های بهارستان و رباط کریم گفت: مترو رباط کریم و بهارستان هنوز پس از ۴ سال اجرایی نشده است، خبری از پارک علمی و فناوری ۲۰ هکتاری نیست و دانشگاه نیز قبل از ایشان در این منطقه بوده و واحد دانشگاهی اضافه نشده است.

این فعال رسانه‌ای با بیان اینکه قانون گذاری صحیح می‌تواند، بسیاری از مشکلات تولید و نیز کارگران را حل کند، گفت: از نماینده آتی مجلس انتظار است، که به دور از سیاسی بازی، شلوغ کاری و شعار در پی اصلاح قانون کار و استفاده از ظرفیت‌های پنهان و آشکار آن برآید و این اصلاح باید طوری باشد، که کارگران از آن ضرر نبینند.

خبری از دو یا چند بیمارستان نیست

یکی از شهروندان بهارستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راه اندازی ۲ یا چند بیمارستان در این شهرستان با پیگیری نماینده فعلی اظهار داشت: بهارستان یک بیمارستان دارد، که آن هم تا حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دوره قبل داشت و اجرا شد، اما این شهرستان با جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر به بیش از یک بیمارستان نیاز دارد، که وعده آن توسط نماینده فعلی داده شد، اما در عمل خبری از احداث بیمارستان نیست.

وی با بیان اینکه هنوز خبری از احداث آرامستان در بهارستان نیست، اضافه کرد: کمربندی‌های شهری نیز نیمه کاره رها شده است و از احداث شهرک‌های صنعتی نسیم شهر و خیرآباد نیز خبری نیست.

شهروند دیگری در پاسخ به این سوال که راه اندازی اتحادیه انجمن تجاری بین المللی تا چه حد توسط نماینده فعلی راه اندازی شده است، گفت: اسم این اتحادیه را برای بار اول از شما می شنوم، بسیاری از نیازهای اولیه مردم در این منطقه تأمین نیست و شعارهایی که داده شد، در حد شعار باقی ماند.

وی در مورد وعده «احیا نمایشگاه بین المللی اکسپو» نیز گفت: این نمایشگاه در زمان نمایندگی آقای قشقاوی، نماینده ادوار مجلس کلنگ زنی شد و پس از آن حتی یک آجر نیز روی آجر گذاشته نشد و امیدوارم مسئولین، نامزدهای انتخاباتی و افرادی که وعده احیا دادند، در صورتی که توسط مردم انتخاب شدند، پیگیر وضعیت این نمایشگاه نیز باشند.

مردم خواسته‌های غیرمنطقی ندارند، نیازی هم به وعده‌های غیرمنطقی نداشته و این وعده‌ها را باور نمی‌کنند آن قدر ذکاوت دارند، که به خوبی فرق بین وعده‌های پوچ و تبلیغاتی و وعده صادق را می‌فهمند، پس بهتر است، نامزدهای انتخاباتی که در عرصه انتخابات ورود کردند، وعده‌هایی بدهند، که در حوزه اختیارات آنها است و از وعده‌های غیرواقع پرهیز کنند.