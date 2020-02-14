  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۷

در اطلاعیه ای اعلام شد

تمام مدارس استان گیلان روز شنبه دایر است

تمام مدارس استان گیلان روز شنبه دایر است

رشت- روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان از باز بودن تمام مدارس استان برای فردا (شنبه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان براساس مصوبه ستاد بحران و حوادث پیش بینی نشده استانداری گیلان، فردا شنبه ۲۶ بهمن ۹۸ همه مدارس استان گیلان باز است.

در این اطلاعیه آمده است:

مقتضی است رؤسای ادارات آموزش و پرورش استان گیلان در صورت وجود مشکلات احتمالی (مسدود بودن راه‌های دسترسی به مدارس و یا قطعی برق) ضمن استفاده از ظرفیت ستاد حوادث پیش بینی نشده شهرستان‌ها و همچنین بهره مندی از ظرفیت انجمن‌های اولیا و مربیان، اقدامات لازم را معمول دارند.

گفتنی است به علت بارش سنگین برف در مناطق مختلف گیلان همه مدارس استان در روز چهارشنبه گذشته تعطیل بود.

کد مطلب 4852479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها