تمام مدارس استان گیلان روز شنبه دایر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان براساس مصوبه ستاد بحران و حوادث پیش بینی نشده استانداری گیلان، فردا شنبه ۲۶ بهمن ۹۸ همه مدارس استان گیلان باز است.
در این اطلاعیه آمده است:
مقتضی است رؤسای ادارات آموزش و پرورش استان گیلان در صورت وجود مشکلات احتمالی (مسدود بودن راههای دسترسی به مدارس و یا قطعی برق) ضمن استفاده از ظرفیت ستاد حوادث پیش بینی نشده شهرستانها و همچنین بهره مندی از ظرفیت انجمنهای اولیا و مربیان، اقدامات لازم را معمول دارند.
گفتنی است به علت بارش سنگین برف در مناطق مختلف گیلان همه مدارس استان در روز چهارشنبه گذشته تعطیل بود.
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