دستگیری سارقان باطری خودرو در بناب با ۶ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سهراب شفقی در گفتگویی با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر افزود: در پی وقوع چندین مورد سرقت باطری خودروهای سبک و سنگین، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی گفت: مأموران انتظامی با انجام یک سری اقدامات تخصصی موفق شدند ۲ سارق حرفه‌ای باطری خودرو را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه آنها را دستگیر کنند.

شفقی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف شد؛ تصریح کرد: افراد دستگیرشده به ۶ فقره سرقت باطری خودرو اعتراف کرده‌اند.

وی افزود: متهمان به همراه پرونده متشکله جهت ادامه تحقیقات تحویل پلیس آگاهی شهرستان شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بناب در ادامه از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک افراد و مجرمان را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.