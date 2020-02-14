هر رأی مردم ایران تیری بر قلب دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پارس آباد با دعوت از مردم برای حضور با صلابت و پرشکوه در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، افزود: هر رأی ملت ایران اسلامی در انتخابات تیری بر قلب دشمنان نظام است.

وی با اشاره به اینکه کاندیدای پاکدست، ولایی، انقلابی، متخصص، متعهد، انقلابی و برخوردار از روحیه جهادی باید مد نظر قرار گیرد، افزود: از مجریان و ناظران انتخابات تقاضا می کنیم با خاطیان انتخابات طبق موازین قانونی برخورد کنند.

امام جمعه پارس آباد خطاب به کاندیداهای مجلس نیز گفت: کاندیداها از سیاه نمایی، تهمت و افترا و تخریب یکدیگر پرهیز کرده و تنها به ارائه برنامه‌های خود بپردازند.

باقری ضمن قدردانی از حضور پرشور اهالی پارس آباد در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، تصریح کرد: مردم شهرستان پارس آباد با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حماسه‌ای دیگر رقم زده و ثابت کردند که پشتیبان نظام و ولایت فقیه هستند.