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۲۵ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۲۲

در غرب رام الله صورت گرفت؛

شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در غرب رام الله به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی مجددا به فلسطینی ها حمله ور شدند.

در جریان حملات نظامیان رژیم اشغالگر علیه فلسطینی ها یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله آنها به شهادت رسید.

این درگیری ها مشخصا در منطقه بدرس واقع در غرب رام الله به وقوع پیوست.

این نخستین باری نیست که نظامیان صهیونیست با یورش به مناطق مختلف فلسطین اشغالی و شلیک به سمت فلسطینی ها، آنها را به شهادت می رسانند.

این در حالیست که روند بی حساب و کتاب بازداشت فلسطینی ها توسط صهیونیستها به بهانه های واهی و برای مدتهای طولانی هم چنان ادامه دارد.

کد مطلب 4852656
فاطمه صالحی

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