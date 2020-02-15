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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۴۸

نائب قهرمانی تیم خوزستان در مسابقات هندبال نوجوانان کشور

نائب قهرمانی تیم خوزستان در مسابقات هندبال نوجوانان کشور

اهواز- نماینده خوزستان عنوان دوم مسابقات هندبال نوجوانان باشگاه‌های کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات هندبال نوجوانان پسر مناطق باشگاه‌های کشور در مجموعه ورزشی تختی شهرکرد برگزار شد.

در بازی فینال تیم قصر نشاط ایرانیان با حساب ۱۹ بر ۱۷ نتیجه را به تیم خمینی‌شهر اصفهان واگذار کرد و بر سکوی دوم ایستاد.

تیم‌های پیشتاز بهبهان و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نیز به صورت مشترک سوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نهایی هندبال نوجوانان کشور ۱۲ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

بهترین نفرات این رقابت‌ها به اردوی آمادگی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور دعوت می‌شوند.

کد مطلب 4852723

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