اعمال قانون توسط خودروهای مکانیزه پلیس در سطح شهر اصفهان

محمدرضا محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نیروی انتظامی هیچ گونه انتفاعی از جریمه کردن شهروندان نخواهد داشت، اظهار داشت: جریمه هایی که در اثر اعمال نکردن به قوانین و مقررات انجام می گیرد به حساب خزانه دولت واریز می شود و نیروی انتظامی از این جریمه ها منتفع نیست.

وی افزود: نیروی انتظامی در جهت رعایت «حقوق عامه» با خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند برخورد خواهد کرد. دوربین های موجود در رینگ اول کلانشهر اصفهان خودروهای فاقد معاینه فنی را ثبت می کند و در طول شبانه روز، یک بار و با مبلغ پنجاه هزار تومان جریمه می شوند.

رئیس پلیس راهور با اشاره به اعمال قانون توسط خودروهای مکانیزه پلیس در سطح شهر ابراز داشت: در سطح کلانشهر اصفهان علاوه بر ثبت دوربین ها پلیس به صورت محسوس و نامحسوس با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی برخورد خواهد کرد.

ضرورت تعویض پلاک در هنگام معامله اتومبیل

وی با تاکید بر تعویض پلاک در هنگام خریدو فروش خودرو تصریح کرد: پرونده های بسیاری تشکیل شده است که در معرض اتهام جرم قرار گرفته اند؛ زیرا در هنگام خرید و فروش اتومبیل، اقدامی در جهت تعویض پلاک خودرو انجام نشده است و پلیس مشخصات صاحب پلاک خودرو را به عنوان فرد تخطی کننده از قوانین و مقررات می شناسد.

محمدی با بیان اینکه پلاک خودرو به عنوان سند رسمی صاحب خودرو به حساب می آید، گفت: لازم است که شهروندان در هنگام خرید و فروش خودرو، پلاک را تعویض کنند و این مهم را به روزهای پایانی سال موکول نکنند.

احراز سکونت مالک ملاک شماره گذاری

وی با اعلام اینکه مقرر شده است که با «احراز سکونت مالک»، خودرو پلاک شود، گفت: اگر فردی در تهران منزل دارد اما در اصفهان مستاجر است و سکونت دارد خودرویش در اصفهان پلاک خواهد شد. زیرا تمام ابلاغ ها به در منزل ارجاع داده می شود.

رئیس پلیس راهور با تاکید بر اینکه تمام ابلاغ های پلیس به صورت پیامک برای صاحب خودرو ارسال می شود، ابراز داشت: لازم است مالکان خودرو، اطلاعات خویش را در سامانه شماره گذاری به روز کنند وگرنه از وضعیت جریمه مطلع نخواهند شد.