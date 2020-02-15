آیت‌الله سید رحیم توکل طی نشستی در خبرگزاری مهر با اشاره به آغاز تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از نامزدها و طرفداران خواست به اخلاق انتخاباتی توجه ویژه داشته باشند و ادامه داد: کاندیداها آنچه را که از دستشان برمی‌آید مطرح کنند و با وعده‌های بی‌جهت و بی‌مورد سر مردم را کلاه نگذارند چراکه این کار خیانت است.

وی با تأکید براینکه کاندیداها با اشاره به وظایف نمایندگی و مجلس، سخن‌گویند و به‌قول‌معروف به‌اندازه گلیم پایشان را دراز کنند از آنان خواست به اخلاق توجه کنند و گفت: برخی‌ها به این مسائل مطلقاً توجه ندارند و می‌خواهند به هر طریق و شیوه‌ای به مجلس راه یابند.

وی با اظهار اینکه مجلس خانه عزت ملت است، یادآور شد: اگر کاندیداها وعده‌ای بدهند و به آن عمل نکنند، خیانت کرده‌اند.

برخی‌ها می‌خواهند روی بنای خراب شده دیگری، خانه بسازند و این کار غلط است

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری همچنین از داوطلبان انتخابات مجلس خواست تا از تخریب رقبا پرهیز کنند و افزود: چرا می‌خواهید دیگری زمین بخورد و شما بالا بیایید و برخی‌ها می‌خواهند روی بنای خراب‌شده دیگری، خانه بسازند که این کار غلط است و باید از تخریب پرهیز کرد.

آیت‌الله توکل همچنین از طرفداران کاندیداها خواست تا برای دنیای داوطلبان، آخرت خود را خراب نکنند و گفت: پاره کردن پوستر نامزدها و رقبای دیگر دارای ضمان در آخرت است و باید آخرت را به خاطر دنیای دیگری فروخت.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری درباره عملکرد شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان انتخابات نیز گفت: همان‌گونه که در دادگاه، یک‌طرف راضی و دیگری ناراضی است، قطعاً کسانی که صلاحیتشان احراز نشده، رضایت ندارند و این در حالی است که برخی افراد ادب اسلامی را رعایت نمی‌کنند و علیه شورای نگهبان حرف می‌زنند و این نهاد را زیر سوال می‌برند.

آیت‌الله سید رحیم توکل تصریح کرد: شورای نگهبان اعلام کرده هر نامزدی نسبت به عملکرد درباره عدم صلاحیت حرف دارد، این شورا مستندات را به فرد نشان می‌دهد و اگر تمایل داشته باشند می‌تواند آن را به مردم نیز اعلام کند.

داوطلبان به قانون پایبند باشند

وی با عنوان اینکه شورای نگهبان از اعضای مختلفی تشکیل‌شده وطبق آرای اعضا نسبت به تأیید و عدم‌تأیید صلاحیت نامزدها اقدام کرده است، از داوطلبان رد صلاحیت شده خواست تا به قانون متکی و پایبند باشند، زیرا شورای نگهبان، نگهبان و حافظ نظام اسلامی و فیلتر خوبی برای نظام است و اگر کاندیداها به قانون توجه کنند، قطعاً انتخابات خوبی خواهیم داشت.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از این گفتگو درباره پیوستن به معاهدات بین‌المللی نیز گفت: طرف‌های مقابل ما یک روده راست ندارند و حرف درست نمی‌زنند و یقیناً هم‌اکنون نیز پشت میز مذاکره دروغ می‌گویند و وعده‌های سرخرمن می‌دهند، پس در این شرایط به چه چیزی باید دلمان را خوش کنیم.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای برجام پیش‌بینی می‌شد که آمریکا از آن بیرون می‌رود و اروپا برای دل‌خوش کردن ما درصحنه می‌ماند، گفت: آن‌ها وقتی ما بخواهیم بیرون رویم می‌گویند ما درصحنه هستیم و قصدشان معلق نگه‌داشتن ما است.

مذاکره با خارج بیهوده و عبث است

آیت‌الله توکل بابیان اینکه ترامپ و آمریکا به حرف‌ها و وعده‌ها پایبند نیست، تصریح کرد: ترامپ پس از مذاکره با کره شمالی درحالی‌که هنوز خاک این کشور را ترک نکرده، پیغام می‌دهد و می‌گوید هرچه آنچه تعهد کردم قبول ندارم. چنین فردی قابل‌اعتماد نیست و نمی‌توان به کسی که سرتاپا دروغ و خیانت است، اعتماد کرد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، مذاکره با خارج را بحثی لغو، بی‌منطق، عبث و بیهوده دانست و گفت: یقیناً اروپا آمریکا را رها نمی‌کند و طرف ما را نخواهد گرفت.

وی درعین‌حال تأکید کرد اگر به خود متکی باشیم عزت ما بالا خواهد رفت زیرا وابستگی‌ها سبب ذلت خواهد شد.

اهمیت کار اطلاع رسانی و حوزه رسانه

آیت‌الله سید رحیم توکل همچنین با اشاره به اهمیت کار اطلاع‌رسانی و فعالیت در حوزه رسانه گفت: قطعاً مسئولیت خبر و اطلاع‌رسانی، کاری فرا استانی و فراملی است و جنبه جهانی دارد زیرا جهان به اخباری که در داخل منتشر می‌شود، توجه دارد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: قطعاً جهان به اخبار رسانه‌های داخلی برای مطلع شدن از اوضاع داخلی توجه ویژه دارد و سعی می‌کند نکاتی که به نفعشان است را از آن برداشت و نکاتی که به ضررشان هست را سانسور کنند.

وی افزود: به‌عنوان نمونه در قضیه حمله به پایگاه نظامی عین الاسد، سعی کرد درباره خسارت‌ها و زخمی‌ها سکوت کند و ابتدا عنوان کردند زخمی نداشتیم و اکنون می‌گویند ۱۱۰ نفر زخمی شده است، آنان سعی دارند ضعف‌هایشان را توجیه کنند.

آیت‌الله سید رحیم توکل بابیان اینکه دشمن سعی می‌کند از کاه، کوه بسازد گفت: به‌عنوان نمونه اگر حذف کاندیداها در کشور زیاد باشد روی آن مانور می‌دهند و تلاش می‌کنند تا طرفداران خود را حمایت و مخالفان را جذب کنند.

آیت‌الله توکل با اشاره به سنگین بودن مسئولیت حوزه اطلاع‌رسانی، از رسانه‌ها خواست تا در انتشار اخبار و رویدادها نهایت دقت و احتیاط را داشته باشند تا بهانه به دست بدخواهان داده نشود.