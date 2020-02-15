به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره رسانه‌ای ابوذر در تالار خاقانی اداره فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی برگزار شده و طی آن ۱۲ اثر برگزیده و ۳۶ اثر نیز قابل تقدیر عنوان شدند.

در این جشنواره فائزه زنجانی، خبرنگار خبرگزاری مهر آذربایجان شرقی توانست در بخش گزارش، برگزیده این دوره از جشنواره رسانه‌ای ابوذر آذربایجان شرقی شود.

همچنین مینا نوعی، عکاس مهر نیز در بخش عکس شایسته تقدیر معرفی شد.

بهنام عبدالهی دیگر خبرنگار مهر استان بود که توانست در بخش اقتصاد مقاومتی عنوان شایسته تقدیر را کسب کند.

بیت اله احمدی خبرنگار دیگر مهر آذربایجان شرقی نیز در بخش فرهنگ، هنر و رسانه شایسته تقدیر معرفی شد.