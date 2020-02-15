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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۴:۴۸

شمار تلفات ویروس کرونا به بیش از ۱۵۰۰ نفر رسید

شمار تلفات ویروس کرونا به بیش از ۱۵۰۰ نفر رسید

مقامات چین با اعلام ۱۳۹ مرگ جدید براثر ابتلا به ویروس کرونا، از افزایش شمار جانباختگان این ویروس به ۱۵۱۹ نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، مقامات چین از افزایش شمار تلفات ویروس کرونا در این کشور به بیش از هزار و پانصد نفر خبر دادند.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت خیر ۱۳۹ نفر دیگر براثر ابتلاء به این بیماری جان باخته و شمار جانباختگان به ۱۵۱۹ نفر رسید.

همچنین مجموع مبتلایان به این ویروس در چین از مرز ۶۶ هزار نفر گذشت.

در خارج از چین نیز تنها ۲ مورد از مرگ و میر به دلیل ابتلاء به ویروس کرونا ثبت شده است که مربوط به دو کشور هنگ کنگ و فیلیپین است.

گفتنی است ویروس جدید کرونا (۲۰۱۹-nVoC) برای اولین بار ۱۲ دسامبر در شهر «ووهان» چین شناسایی شد.

کمیسیون بهداشت و درمان شهرداری ووهان در ۳۱ دسامبر، اعلام کرد افرادی که با بازار غذاهای دریایی شهر در ارتباط بودند، به این بیماری مبتلا شده‌اند.

کد مطلب 4852791

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