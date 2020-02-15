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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۵۶

رئیس گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

موردی از ابتلا به «کرونا» در کرمانشاه مشاهده نشده است

موردی از ابتلا به «کرونا» در کرمانشاه مشاهده نشده است

کرمانشاه_ رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: تا کنون هیچ موردی از ابتلا به بیماری «کرونا» مشاهده نشده است.

کیوان خاصی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کرونا ویروس بیماری واگیردار تنفسی جدیدی است که قابلیت انتقال از انسان به انسان را دارد، اظهار داشت: میزان مرگ و میر بیماری کرونا از آنفولانزا کمتر اما میزان سرایت آن بیشتر است.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: تا کنون مورد مثبتی از ابتلاء به ویروس کرونا در استان گزارش نشده است.

این مسئول گفت: مادران باردار، سالمندان و افراد دارای سابقه بیماری‌های زمینه‌ای از قبیل بیماران دیابتی، قلبی، کلیوی، ریوی، نقص سیستم ایمنی و … گروه‌های در معرض خطر این بیماری محسوب می‌شوند.

خاصی با بیان اینکه دوره نهفتگی بیماری کرونا ۲ تا ۱۴ روز است، ادامه داد: این بیماری از طریق تماس مستقیم با فرد بیمار و یا اشیا و لوازم آلوده انتقال می‌یابد.

وی عنوان کرد: بیماری کرونا درمان ندارد به این معنی که داروی مهار کننده این ویروس تا کنون کشف نشده است.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: با این حال اگر فردی به کرونا مبتلا شود، پزشک درمان حمایتی را برای بهبودی او آغاز می‌کند؛ برای بیمار دارای علائم تب، داروی تب بر تجویز می‌شود و برای بیمار با علائم تنفسی، اکسیژن درمانی همچنین اگر آب بدن بیمار کم باشد سرم درمانی تجویز خواهد شد.

این مسئول خاطر نشان کرد: برای بیمار با علائم پنومونی و عفونت ریه، آنتی بیوتیک تجویز می‌شود و در صورتی که در بیمار همزمان چند علائم دیده شود چند درمان حمایتی همزمان آغاز می‌شود.

وی پرهیز از دست دادن و روبوسی با افراد، پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه با دستمال و یا قسمت بالای آستین، شست و شوی کامل و مکرر دست‌ها با آب و صابون به مدت حداقل ۲۰ ثانیه و خودداری از تماس دست آلوده با چشم، بینی و دهان را از جمله راه‌های مقابله و پیشگیری از ابتلاء به بیماری کرونا ویروس اعلام کرد.

کد مطلب 4852827

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