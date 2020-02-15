شبستان اصلی مسجد الزهرا (س) رفسنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی جمعه شب در مراسم افتتاح شبستان اصلی مسجد الزهرا (س) با حضور شیخ حسین انصاریان در جمع مردم رفسنجان با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: روز مادر را به همه زنان و مادران تبریک می‌گویم.

حجت‌الاسلام علیدادی‌سلیمانی به روایتی از امام علی (ع) اشاره کرد و افزود: هر کس کار خیری انجام دهد از آن کار خیر خیلی بزرگ‌تر و مهمتر به او می‌رسد و نقطه مقابل آن کسی که کار شر کند از آن شر به او می‌رسد.

وی ادامه داد: لذا جا دارد از بانی این مسجد، خانواده اعتمادی که خداوند به آنها توفیق داده قدردانی کنیم که چنین بنایی با این عظمت و زیبایی و انگیزه دینی و الهی در این شهر مذهبی، تاریخی و انقلابی بنا کردند که باید به این توفیق غبطه خورد. بانی این مسجد دلش می‌خواست در افتتاح این مسجد سردار سلیمانی هم حضور داشته باشد اما مشیت الهی نگذاشت.

امام جمعه کرمان اظهار کرد: از سه زاویه می‌شود به این مسجد نگاه کرد، زاویه اول یک مسجد عظیم ساخته شده که محل عبادت و ذکر است و به‌صورت طبیعی مؤمنان در طول سال‌ها و قرون متعدد پای در این مسجد می‌گذارند.

علیدادی‌سلیمانی ادامه داد: در شهر کرمان مسجد جامع و مسجد امام داریم که قرن‌ها ساخته شدند، در این مساجد هرچه عبادت می‌شود و هدایت مردم انجام می‌شود ثواب به بانیان آن مساجد می‌رسد چون این‌ها بیت خداوند هستند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بیان کرد: زاویه دوم که مهم است هنر و معماری این مسجد است این هنر سال‌ها برای نسل‌های بعد ماندگار می‌شود و به عنوان هنر شهرستان رفسنجان و این استان مطرح است که خیلی‌ها به آن می‌بالند.

علیدادی سلیمانی ابراز داشت: زاویه سوم نگاه به این مسجد تاریخی است که برای فرهنگ دینی این شهر برای نسل‌های آینده است که فرهنگ دینی رفسنجان از چه جایگاه و از چه عظمتی برخوردار بوده که فرد یا افرادی با اراده به قصد قربت چنین بنایی را بنا کردند و شناسنامه‌ای دینی برای این شهر می‌شود.

وی عنوان کرد: زاویه مهم دیگری در این مسجد این است خیلی‌ها در آینده به این مسجد می‌آیند و انگیزه پیدا می‌کنند که چنین مسجدی را بنا کنند و کسانی که بانی این مسجد هستند در ثواب آن مسجد هم شریک هستند بنابراین از هر زاویه‌ای که به این مسجد نگاه می‌کنیم خیر و برکت است.

علیدادی‌سلیمانی در ادامه تصریح کرد: امیدواریم در انتخابات حضور گسترده داشته باشید و در این آزمون سربلند بیرون آییم و اصلح به معنای واقعی کلمه را انتخاب کنید.

امام جمعه سابق رفسنجان نیز در این مراسم با تبریک میلاد حضرت فاطمه و روز زن اظهار داشت: زندگی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) می‌تواند الگوی ما شیعیان باشد هدیه‌ای حضرت فاطمه به بانوان تقدیم کردند مانند رعایت عفاف و حجاب که از همه بانوان دعوت می‌کنند بهترین اقدام برای حفظ شخصیت زن آن است که مردی او را نبیند.

حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور افزود: مسجد یک پایگاه عبادی و اجتماعی‌ست یعنی هم باید نقش عبادی ایفا کند که رغبت برای حضور مردم ایجاد شود هم مرکز و قطب بزرگ اجتماعی و فرهنگی شود.

وی اضافه کرد: کتابخانه‌های این مجموعه نزدیک به ۱۵ هزار متر مربع می‌رسد، همیشه افراد بلندنظر و بلندهمت در طول تاریخ کارهایی انجام دادند که ماندگار بوده و امروز به‌عنوان آثار باستانی از آن استفاده می‌کنیم در رفسنجان این مجموعه بزرگ که بتواند چند قرن در خدمت مردم باشد باید وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، شبستان اصلی مسجد الزهرا در زمینی به مساحت ۸ هزار متر مربع و با زیربنای ۴ هزارو ۵۰۰ متر مربع در سه طبقه احداث شده است.