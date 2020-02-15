مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی داماهی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ملایی مدیرعامل آب منطقه‌ای هرمزگان صبح شنبه در مراسم افتتاح مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی داماهی بندرعباس بیان داشت: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی و سدهای استقلال، شمیل و نیان و به تبع آن کاهش میزان آب شرب تحویلی به شهر بندرعباس، ایجاد ظرفیت ذخیره به میزان ۲۰ هزار متر مکعب جهت مواقع اضطراری، اتفاقات و تعمیرات نقش قابل توجهی در تأمین پایدار آب شرب شهر بندرعباس، بندرخمیر و صنایع غرب خواهد داشت.

وی عنوان کرد: در همین راستا شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان هرمزگان عملیات اجرایی احداث مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی در شهر بندرعباس (داماهی) را آغاز کرد. این مخزن با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در سفر وزیر نیرو به استان هرمزگان افتتاح خواهد شد.

ملایی اظهارداشت: مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی داماهی از نوع بتنی نیمه مدفون است و شرایطی را برای تأمین پایدار آب شرب بیش از صد هزار نفر از مردم استان هرمزگان فراهم خواهد کرد.

به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای هرمزگان، برای احداث این مخزن، ۳۱ هزار متر مکعب خاکبرداری، ۱۵ هزار متر مربع قالب بندی، هفت هزار و ۲۰۰ متر بتن‌ریزی، شش هزار و ۶۰۰ متر مکعب خاکریزی و هزار و ۲۵۰ متر لوله‌گذاری انجام شده است. همچنین در این پروژه ۵۲۵ تن میلگرد و ۲۴ عدد شیرآلات نیز استفاده شده است.

وی افزود: افزایش ظرفیت به منظور تأمین مصارف آب شرب و صنایع شهر بندرعباس، بندرخمیر و روستاهای در طول مسیر از جمله اهداف این طرح است.