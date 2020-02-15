به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی صبح شنبه در جلسه اندیشه‌ورزی بسیج کارمندان بیان داشت: هیئت‌های اندیشه‌ورز باید مشکلات مردم را با خلاقیت و ابتکار مرتفع کنند.

وی افزود: برخی از قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها موجب طولانی‌تر شدن صدور مجوزها و در نهایت افزایش زمان عملیاتی شدن طرح‌ها و پروژه‌ها می‌شود.

استاندار کرمان گفت: قوانین باید بر اساس مناطق و شرایط آب و هوایی تصویب شود بنابراین برای مرتفع کردن آن هیئتی در کشور تحت عنوان مقررات‌زدایی تشکیل شده است.

فدایی تصریح کرد: بسیار از مشکلات ما وجود مقررات زیاد و متناقض است که حتی کارمندان ادارات نیز به دلیل ازدیاد مقررات گیج می‌شوند.

استاندار کرمان ادامه داد: قوانین و مقرراتی که متناسب با شرایط استان‌ها نیست باید حذف شوند مثلاً در جنوب استان کرمان افرادی هستند که بیش از ۳۰ سال زمین کشاورزی دارند و در آن فعالیت می‌کنند اما زمینشان هنوز سند ندارد ضمن اینکه دولت چند سال پیش قوانینی تصویب کرد که زمین‌های فاقد سند جزو اراضی ملی محسوب می‌شوند.

فدایی ادامه داد: کشاورزانی که این مشکلات را دارند وقتی برای استفاده از تسهیلات برای ارتقای کشاورزی خود اقدام می‌کنند با این پاسخ روبرو می‌شوند که این زمین‌ها دولتی هستند و تسهیلات به آنها تعلق نمی‌گیرد.

وی یادآور شد: ما هر چه بتوانیم از سیستم‌های الکترونیکی استفاده کنیم کار مردم سریع‌تر انجام می‌شود مشکل ما سخت‌افزاری نیست بلکه ما مشکل نرم‌افزاری داریم و همچنین عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها نیز مشکل دیگر ما است.