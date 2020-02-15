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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۰۱

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان:

هلال‌احمر استان سمنان به ۷۳ خودروی گرفتار در برف امدادرسانی کرد

هلال‌احمر استان سمنان به ۷۳ خودروی گرفتار در برف امدادرسانی کرد

سمنان - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان بابیان اینکه طی شبانه‌روز گذشته این جمعیت در ۱۶ حادثه مختلف حضور داشته است، گفت: هلال‌احمر به ۷۳ خودرو گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کرد.

مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی شبانه‌روز گذشته ۱۶ مورد حادثه مختلف در استان سمنان به وقوع پیوسته است، ابراز داشت: از این تعداد هشت مورد برف و کولاک، دو مورد جاده‌ای، خدمات حضوری دو مورد، کوهستان یک مورد و شهری سه مورد را شامل می‌شود

وی مجموع کل حادثه دیدگان شبانه‌روز گذشته را ۲۷۳ نفر اعلام کرد و افزود: خوشبختانه این آمار در مورد حوادث جاده‌ای صفر بود اما بیشترین مورد با ۲۶۴ نفر را حوادث برف و کولاک شب گذشته به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان بابیان اینکه مجموع نجات‌یافتگان شبانه‌روز گذشته چهار نفر بودند، ابراز داشت: درمجموع ۱۷ نفر در پایگاه‌های هلال‌احمر اسکان داده شدند که ۱۵ مورد آن مربوط به برف و کولاک می‌شود که درنهایت این جمعیت به ۷۳ خودرو امدادرسانی کرد.

محمدخانی بابیان اینکه مجموع کل نیروهای عملیاتی اعزام‌شده به حوادث مختلف در استان سمنان ۱۶ تیم بوده است، در ادامه تصریح کرد: درمجموع ۴۳ نفر برای امدادرسانی و کمک به مردم در سراسر استان سمنان آماده خدمت بودند.

وی از انجام یک مورد اطفا حریق آتش‌سوزی خودرو در پارکینگ روستای سوداغلن میامی خبر داد و گفت: خاموش کردن خودرو با کپسول و جداسازی آن از سایر خودروها توسط عوامل هلال‌احمر انجام و اطفا حریق خودرو پراید توسط پست موقت کالپوش در روستای سوداغلن انجام شد.

کد مطلب 4852924

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