مرکز کنترل هوشیاری در مغز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، منطقه کوچکی در مغز انسان کشف شده که به عنوان یک سوئیچ برای فعالسازی و غیرفعال کردن هوشیاری انسان عمل می‌کند.

این منطقه «تالاموس جانبی مرکزی» نام دارد و دراعماق مغز قرار گرفته است. محققان متوجه شدند هنگامی که این منطقه با الکتریسیته فعال شود، هوشیاری را کنترل می‌کند.

البته این تحقیق روی مغز میمون‌های ماکاک انجام شد اما به گفته محققان منطقه «تالاموس جانبی مرکزی» در مغز انسان نیز وجود دارد. محققان امیدوارند با کمک فناوری‌های جدید و تمرکز روی این منطقه از مغز بتوانند افراد را از حالت کما خارج کنند.

در این پژوهش الکترودی در مغز میمون‌های ماکاک کار گذاشته شد. در مرحله بعد این میمون‌ها بیهوش شدند اما پس از ورود جریان برق به الکترود، مغز آنها هوشیار و فعال شد. هنگامیکه جریان برق قطع شد، میمون‌ها دوباره به خواب رفتند. در مرحله بعد محققان فعالیت مغزی میمون‌ها را در خواب بررسی کردند.

یوری سلمان یکی از استادیاران دانشگاه ویسکانس در این باره می‌گوید: الکترودهایی که ما کار گذاشتیم، طراحی متفاوتی داشتند. الکترودها متناسب با بخشی از مغز طراحی شدند که قرار بود همان قسمت را تحریک کنند. این الکترودها فعالیت الکتریکی را تقلید می‌کنند که در سیستم‌های سالم و نرمال دیده می‌شود.

سپس محققان با مطالعه مغز میمون‌ها در حالت بیداری، خواب و بیهوشی کاندیداهای منطقه سوئیچ هوشیاری را بررسی کردند. از سوی دیگر روش‌های تصویربرداری از «تالاموس جانبی مرکزی» نیز نشان داد این منطقه مرکز کنترل هوشیاری است.

به گفته محققان هدف از انجام این تحقیق کمک به افرادی با اختلال هوشیاری است تا بتوانند بهتر زندگی کنند.