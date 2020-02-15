قدردانی از اقدامات فرهنگی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، طی مراسمی صبح شنبه حجت الاسلام سید علیرضا عبادی در نشستی با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان از اقدامات و تلاش‌های فرماندهی محترم انتظامی خراسان جنوبی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قدردانی کرد.

متن پیام قدردانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علیرضا، عبادی نماینده ولی فقیه در استان و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی بدین شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

برادر ارجمند سردار شجاع "دامت توفیقاته"

فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی

سلام علیکم

با عنایت به گزارش‌های دریافتی در خصوص اقدامات فرماندهی و پرسنل خدوم انتظامی شهرستان طبس در رابطه با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در جریان اتفاقات اخیر آن منطقه، از تلاش‌های متعهدانه و ارزشی آن مجموعه قدردانی می‌نمایم.

متأسفانه در طی سالهای اخیر شاهد حضور عده‌ای گردشگرنما به صورت هدفمند، بدنبال هنجارشکنی در مناطق مختلف این استان ولایی و شهیدپرور بوده‌ایم.

اقدامات بازدارنده در راستای جلوگیری از ولنگاری‌های فرهنگی- اجتماعی تنها نباید در ایام خاصی باشد، بلکه در تمام طول سال مورد مطالبه است؛ چرا که مردم و گردشگران نیازمند امنیت در تمام زمان‌ها و زمینه‌ها هستند.

دشمنان به دنبال این هدف هستند که جامعه‌ی ما را به جامعه خواب آلوده و بی تفاوت تبدیل کنند تا جوان ما که نیروی محرک این جامعه است، سرگرم مسائلی چون اعتیاد، مواد مخدر، موسیقی‌های حرام، فحشاء و منکرات باشد و از رسیدن به مسائل و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی باز ماند.

اقدامات پیشگیرانه فرماندهی محترم انتظامی شهرستان طبس در جهت جلوگیری از ورود گردشگرنماها قابل تقدیر است؛ زیرا گروهی که از آن طیف در روزهای اخیر وارد منطقه شدند رفتاری غیرقانونی و غیر شرعی داشته‌اند که در نتیجه منجر به وقوع جرم و اجرای حد گردید.

لذا از سایر مجموعه‌های نظارتی و فرهنگی نیز انتظار می‌رود که در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به مسئولیت قانونی خود عمل نمایند. آمران به معروف و ناهیان از منکر بهترین و بزرگترین مسئولیت عمل و اجرای فرایض دینی را بر عهده دارند. بنده برای شما دعا می‌کنم، انشاالله موفق باشید.