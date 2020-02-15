به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور در پنجاه و نهمین جلسه شورای گفتگو که روز شنبه در استانداری قزوین برگزار شد، با تبریک میلاد خجسته فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: فعالیت اتاق بازرگانی در حوزه تجارت در شرایط تحریم ارزشمند است و یکی از ظرفیت‌های موجود در کشورهای cis است که بستر خوبی در تجارت دارند و ما نیز محصولات خوبی داریم که می‌تواند بازار هدف ما برای صادرات و سرمایه گذاری باشد.

وی بیان کرد: قزاقستان بستر خوبی دارد و ما قادریم در کشاورزی و دامداری به توسعه روابط با آنها فکر کنیم و از موقعیت این کشور برای صادرات به سایر کشورها هم استفاده کنیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: قزاق‌ها دنبال توسعه روابط با همه کشورها هستند و با مناسبات بین المللی روند خوبی که دارند و به کشور ما هم نیم نگاهی دارند می‌توانیم کارهای مهمی را عملیاتی کنیم.

وی افزود: لازم است نمایشگاه‌های متعددی در کشورهای هدف برگزار کنیم و کالای ایرانی را معرفی کنیم زیرا ما در صنایع غذایی و الکترونیک که محصول رقابتی داریم می‌توانیم بسترهای خوبی را مهیا کنیم، لذا بهتر است یک کمیته کاری تشکیل شده و ظرفیت اقتصادی سیاسی و فرهنگی کشورها بررسی و به سرمایه گذاران اعلام شود.

جمالی پور افزود: باید بیشتر کار کنیم و مناسبات اقتصادی توسعه یابد و در کشور جزیره‌ای عمل نکنیم اگر هر استان جدا کار کند و دنبال ایجاد بندر باشد اشتباه است باید متمرکز عمل کنیم تا منافع ما تهدید نشود هدف ما منافع ملی سپس استانی باشد.

وی اظهار داشت: در تاجیکستان و آذربایجان چند گانه عمل کردیم و تجار بدون برنامه ریزی رفتند و اتفاقاتی رخ داد که بک نوع بازدارندگی ایجاد شد که امروز در تجارت تاثیر گذاشته است.

استاندار قزوین یادآور شد: کمیته مشترک ببن بخش دولتی وخصوصی ابجاد شود و با برپایی نمایشگاه مشترک و توسعه روابط فرهنگی با کشورها ارتباط بیشتری داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: دعوت از میهمان خارجی حتماً باید با هماهنگی وزارت خارجه باشد و ما مطلع باشیم اگر مجوز صادر شد وارد شوند.

استاندار قزوین افزود: هیچ گونه میهمان خارجی بدون هماهنگی وزارت خارجه اجازه ندارد وارد استان شود و دیدار از مکان‌های اقتصادی هم باید مشخص و هرگونه دعوت از افراد و هیئت تجاری و اقتصادی فقط با مجوز وزارت خارجه باشد.

وی ادامه داد: در کشورهای اروپایی نمایشگاه‌های فرهنگی بر پا کنیم و رویکرد ما فرهنگی و اقتصادی باشد زیرا شالوده مناسبات با فرهنگ است تا رویکرد مردم به کشورمان را تغییر دهیم.