معرفی گیاهان دارویی ایلام در نمایشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده اظهار کرد: گیاهان دارویی منابع ارزشمندی هستند که امروزه بسیار مورد توجه می‌باشند به همین دلیل شناخت، نگهداری و استفاده پایدار از آن‌ها و معرفی شایسته این ظرفیت استان لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران که از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۶ بهمن ماه در تهران در حال برگزاری است، به معرفی گیاهان دارویی که ظرفیتی برای جذب گردشگر، تولید و اشتغال است و همچنین جهت شناخت و استفاده پایدار گردشگران از این ظرفیت استان پرداخته است.

شنبه‌زاده ادامه داد: ما سرمایه‌های بزرگی در استان ایلام داریم که مخفی نیستند. می‌توان بر روی گیاهان دارویی تحقیق کرد و از آن به تولید سرمایه پرداخت.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام با اشاره به اینکه هر کدام از گیاهان دارویی موجود در استان می‌تواند به ایجاد اشتغال کمک کند گفت: از مرحله برداشت از طبیعت گرفته تا مرحله اهلی کردن گیاهان دارویی، کاشت و رویش گیاهان جمع آوری، فرآوری در کارخانه، چاپ بروشور و کتابچه، تهیه جعبه و پخش هر کدام از این مراحل می‌تواند در زمینه اشتغال موثر باشد.

شنبه زاده ادامه داد: وجود اقلیم مناسب در دو بخش گرمسیری و سردسیری مراتع وسیع و فارغ التحصیلان رشته‌های کشاورزی و گردشگران جویای کار، قابلیت‌های مناسبی را برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشت گیاهان دارویی در استان ایلام فراهم کرده است که می‌تواند به تولید و اشتغال کمک کند.