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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۲۷

در گفتگو با مهر؛

ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی/کولاک در راه است

ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی/کولاک در راه است

ارومیه – رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی از ورود سامانه بارشی جدید از فردا به استان خبر داد.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آب و هوایی استان اظهارداشت: از فردا با ورود سامانه بارشی جدید به استان شاهد بارش سنگین برف و باران در شهرهای استان خواهیم بود که شدت بارش‌ها در جنوب غرب استان پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه لغزندگی جاده‌ها، مه آلودگی، کولاک و وزش باد از اثرات ورود این سامانه بارشی به استان است اظهارداشت: این سامانه تا روز سه‌شنبه به فعالیت خود در استان ادامه دهد و با خروج آن از روز چهارشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان خواهد داشت که این سامانه نیز با خود بارش‌هایی به همراه دارد که تا صبح روز جمعه در استان فعال خواهد بود.

صابری با اشاره به اینکه ی شبانه‌روز گذشته چالدران با منفی ۱۴ درجه سانتی‌گراد، سردترین شهر استان بود افزود: طی شبانه روز گذشته سردشت با حداکثر دمای پنج درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین شهر استان بود و در این مدت دمای هوای ارومیه بین منفی ۹ و سه درجه سانتی‌گراد و هوای مهاباد نیز بین منفی هفت و چهار درجه سانتی‌گراد بالای صفر در نوسان بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربیبا توصیه نسبت به احتیاط در تردد شهری و جاده‌ای، اجتناب از سفرهای غیر ضروری بر رعایت نکات ایمنی و تجهیز خودروها به تجهیزات زمستانی تاکید کرد.

در حال حاضر به دلیل بارشهای سنگین برف طی هفته گذشته هنوز جاده مهاباد به بوکان مسدود بوده و برف روبی در محورهای ارتباطی استان ادامه دارد.

کد مطلب 4853075

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