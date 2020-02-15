حریق گسترده در انبار ضایعات پلاستیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی، گفت: شب گذشته آتش سوزی در یک انبار قطعات و ضایعات پلاستیکی به سامانه ١٢۵ آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطلاع داده شد که بلافاصله دو ایستگاه به همراه دو تانکر آب به محل حادثه واقع در باقر شهر اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این محل خارج از حوزه استحفاظی آتش نشانی تهران بود اما نیروهای آتش نشانی تهران به عنوان نیروهای کمکی به محل اعزام شدند افزود: عوامل آتش نشانی باقر شهر هم در محل حضور داشتند و مشغول عملیات بودند. محل حادثه یک زمین رو باز بود که با چهار دیوار در اطرافش محصور شده بود. این محل حدود ۴٠٠٠ متر وسعت داشت و در آن از مواد پلاستیکی ضایعاتی، مواد دیگری تولید می‌کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: حریق گسترده بود و در مجاورت آن هم پنج سوله دیگر وجود داشت که بیم آن می‌رفت که آتش به سوله‌های دیگر سرایت کند. در نهایت با عملیات سریع نیروهای آتش نشانی حوالی ساعت ٢ بامداد حریق اطفا شد و محل به عوامل آتش نشانی باقرشهر تحویل داده شد و محل را به مقصد ایستگاه‌های خود ترک کردند.