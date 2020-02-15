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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۲۷

رییس سازمان بورس:

آماده‌ایم برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت همکاری کنیم

آماده‌ایم برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت همکاری کنیم

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در سال ۹۴، پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای وزارت نفت منتشر شد که البته معتقدم تعداد ابزارها و روش‌های تامین مالی بیش از این است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شاپور محمدی، امروز (شنبه، ۲۶ بهمن‌ماه) در آئین گشایش کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت، با تاکید بر اینکه ثروت اصلی کشور ما نفت و گاز است، گفت: خوشبختانه تاکنون برای تأمین مالی این ثروت ملی فعالیت‌های بسیاری انجام شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در سال ۹۴، پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای وزارت نفت منتشر شد که البته معتقدم تعداد ابزارها و روش‌های تأمین مالی بیش از این است.

وی با بیان اینکه کشور ما در میان دیگر کشورهای اسلامی در تنوع اوراق مشارکت پیشتاز است، تصریح کرد: هم‌اکنون در بحث بورس انرژی با همکاری‌های مثبت وزارت نفت، شاهد فروش مطلوب فرآورده‌ها هستیم.

محمدی با بیان اینکه وزیر نفت در حوزه بورس انرژی کمک‌های بسیاری به سازمان بورس داشته است، گفت: آماده‌ایم برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت همکاری کنیم.

کد مطلب 4853080

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