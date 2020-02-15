  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۳۳

باند سرقت احشام در شاهین دژ متلاشی شد

باند سرقت احشام در شاهین دژ متلاشی شد

ارومیه - فرمانده انتظامی شاهین‌دژ گفت: شبکه حرفه‌ای سرقت احشام با تلاش ماموران انتظامی این شهرستان متلاشی و اعضای آن دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سرهنگ مجید عمران‌زاده در خصوص جزئیات انهدام این باند اظهارداشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سرقت احشام در سطح منطقه موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شاهین‌دژ قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش شبانه‌روزی اعضای پنج نفره این شبکه سرقت را شامل سه نفر سارق و ۲ نفر مالخر شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی طی یک عملیات هوشمندانه، در مخفیگاه خود دستگیر کردند.

عمران زاده اضافه کرد: در بازجویی‌ها، این افراد به هشت فقره سرقت احشام در سطح مناطق و روستاهای شاهین‌دژ با همکاری ۲ سارق دیگر نیز اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شاهین‌دژ با بیان اینکه همدستان سارقان همراه با فرد مالخر که از شهرستان‌های همجوار بودند، دستگیر و به مراجع قضائی تحویل شده‌اند، گفت: در مجموع هفت متهم در این پرونده دستگیر شده و به سرقت احشامی به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال اعتراف کرده‌اند.

عمران‌زاده اظهار داشت: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و متهمان برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

کد مطلب 4853093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها