باند سرقت احشام در شاهین دژ متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سرهنگ مجید عمران‌زاده در خصوص جزئیات انهدام این باند اظهارداشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سرقت احشام در سطح منطقه موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شاهین‌دژ قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش شبانه‌روزی اعضای پنج نفره این شبکه سرقت را شامل سه نفر سارق و ۲ نفر مالخر شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی طی یک عملیات هوشمندانه، در مخفیگاه خود دستگیر کردند.

عمران زاده اضافه کرد: در بازجویی‌ها، این افراد به هشت فقره سرقت احشام در سطح مناطق و روستاهای شاهین‌دژ با همکاری ۲ سارق دیگر نیز اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شاهین‌دژ با بیان اینکه همدستان سارقان همراه با فرد مالخر که از شهرستان‌های همجوار بودند، دستگیر و به مراجع قضائی تحویل شده‌اند، گفت: در مجموع هفت متهم در این پرونده دستگیر شده و به سرقت احشامی به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال اعتراف کرده‌اند.

عمران‌زاده اظهار داشت: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و متهمان برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.