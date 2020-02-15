تصفیه خانه دوم تهران تا ۳ ماه آینده بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی، پیش از ظهر شنبه با حضور در آئین افتتاح ۶ طرح عمرانی، آموزشی و فرهنگی شهریار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محوری ترین و بنیادی‌ترین رکن توسعه هر کشور وابسته به نظام آموزش و پرورش دارد و سنگ بنای توسعه در آموزش و پرورش همکاری بین بخشی بین دولت و مردم را می‌طلبد.

استاندار تهران گفت: نگاه ما در گذشته به نظام آموزش و پرورش نگاه هزینه‌ای بود این در حالی است که بفرموده مقام معظم رهبری هرگونه هزینه کرد در آموزش و پرورش به منزله سرمایه گذاری در این بخش است.

محسنی بندپی افزود: استان تهران از یک عقب ماندگی دیرینه و تاریخی در همه ابعاد اعم از آموزشی و درمانی رنج می‌برد و با مطالبه گری که آغاز کردیم توانستیم تا حدودی نگاه مسئولیت به این استان را تغییر دهیم.

وی بیان داشت: نگاه ما به شهریار بسیار ویژه است و چراکه معتقدم این شهرستان متناسب با جمعیت و وسعت امکانات زیرساختی را ندارد.

استاندار تهران عنوان داشت: در پاییز سال ۹۷ نرخ بیکاری در استان تهران ۱۲ درصد بود ودر پاییز ۹۸ به ۹.۸ رسید و این تحول چشمگیری است.

محسنی بندپی در ادامه از بهره برداری تصفیه خانه دوم تهران در خرداد سال ۹۹ خبر داد و گفت: با این بهره برداری بخش عمده‌ای از مشکل تأمین آب آشامیدنی مردم شهریار مرتفع می‌شود.