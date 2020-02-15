به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمیدرضا مقاره عابد مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان درباره محصول «پنجه کربنی پارس فلکس اورجینال» این شرکت گفت: پنجه‌های پیشرفته کربنی از کامپوزیت الیاف‌کربن با استفاده از متد روز دنیا و نیز از مرغوب‌ترین مواد اولیه طراحی و تولید شده است. این پنجه‌ها بسیار سبک بوده و فرم ظریف آن باعث شده است تا به سادگی در داخل پوشش مخصوص خود قرار بگیرد.

این فعال فناور ادامه داد: این پنجه‌ها با توجه به گیت طبیعی یک پای ایده آل برای انواع فعالیت‌های روزمره فرد طراحی و تولید شده است. مدت زمان و طول مسیری که یک فرد می‌تواند به راحتی پیاده روی کند همواره به میزان انرژی که صرف می‌کند وابسته است. همچنین این پنجه‌ها با خواص ویژه‌ای که دارند منجر به افزایش بازده انرژی همراه با کمترین میزان فشار و خستگی می‌شود.

وی به دیگر ویژگی‌های پنجه کربنی پارس فلکس اشاره کرد و گفت: این پنجه برای درجه‌های فعالیت مختلف و وزن‌های متفاوت طراحی و ساخته شده است. به عنوان مثال پنجه‌ای که برای یک شخص ۷۰ کیلو گرمی استفاده می‌شود با پنجه‌ای که برای یک فرد ۸۰ کیلو گرمی متفاوت است و متناسب با وزن فرد دچار پا از خود انعطاف نشان می‌هد.

مقاره عابد افزود: طراحی خاص پنجه و پاشنه فنری کربنی پارس فلکس، باعث می‌شود راه رفتن بدون کفش نیز بسیار آسان شود و همچنین تغییرات اندک در ارتفاع پاشنه کفش نیز کاربر را آزار ندهد.

به گفته مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان، پارس فلکس از قطعه اصلی پنجه، پاشنه فنری کربنی و کاور تشکیل شده است و به نحوی طراحی شده است که باعث رسیدن به حد مطلوب انرژی و کمک به افزایش کنترل فرد در مقابل نیروی عکس‌العمل زمین در سر تا سر مدت گام بر داشتن می‌شود.

این فعال فناور بیان کرد: این محصول نسبت به پنجه‌های نسل قدیمی بسیار مقاوم‌تر و سبک‌تر است.

وی گفت: نمونه مشابه این محصول از خارج همچنان وارد کشور می‌شود به همین دلیل پیگیری‌های انجام پذیرفته که از ورود این قبیل تجهیزات جلوگیری شود.

مقاره عابد ادامه داد: براساس آمارها حدود ۸۰ هزار نفر در کشور دچار قطع پا هستند که از این میزان درصد بسیار پایینی که شاید حدود ۵ تا ۱۰ درصد باشند از پنجه‌های کربنی استفاده می‌کنند.

به گفته این فعال فناور علاوه بر محصول «پنجه کربنی پارس فلکس اورجینال» محصولات دیگری با نام‌های « پنجه کربنی پارس فلکس ال پی»، «پنجه کربنی پارس فلکس سایم»، « پنجه کربنی پارس فلکس داینا» و« پنجه کربنی پارس فلکس اسپرت» تولید می‌شود.