خبرگزاری مهر؛ گروه مجله_ساناز باقری راد: چند روزی است که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های انگلیسی زبان در میان سیل اخبار مرگ و میرهای جهانی کرونا، خبری متفاوت را منتشر کرده‌اند. خبری که از قضا درباره یک جوان ایرانی است و نام او را به قهرمان روزهای کرونایی چین تبدیل کرده است. سینا کرمی همان کسی است که این روزها به تیتر اصلی بسیاری از اخبار مربوط به چین تبدیل شده است و علی رغم خروج اتباع خارجی از این کشور، همچنان در شهر ووهان باقی مانده و در حال کمک به مردم است. این جوان خوزستانی مدیر یک مجموعه کافی شاپ‌های زنجیره‌ای در شهر ووهان است و برای ایجاد دلگرمی میان مردم حاضر در قرنطینه، به توزیع نوشیدنی‌های گرم میان پزشکان و مردم می‌پردازد. اقدام عجیب این جوان ایرانی آن هم روزهایی که همه مردم در حال خروج از چین هستند، موجب شد تا انگیزه وی از این عمل را جویا شویم.

کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با توضیح درباره حضور خود در کشور چین می‌گوید: بنده از دو سال پیش تاکنون به چین آمدم و در اینجا به مدیریت یک مجموعه کافی شاپ‌های زنجیره‌ای و آموزش باریستا مشغول هستم. هم اکنون برادرم جزو دانشجویان ایرانی است که از چین خارج شد و در داخل کشور در قرنطینه است.

وی درباره وضعیت قرنطینه در شهر ووهان اظهار داشت: از حدود ۲۴ الی ۲۵ روز پیش تمام سه بخش شهر ووهان در قرنطینه قرار گرفت و در حال حاضر در مقابل هر یک از ساختمان‌های شهر یک مأمور پلیس و یک پزشک برای مراقبت از مردم حضور دارد. تمامی مغازه‌ها و ادارات بسته هستند و تنها تعدادی از فروشگاه‌های بزرگ شهر به منظور تأمین مواد اولیه غذایی فعالیت می‌کنند.

این جوان ایرانی درباره جو روانی شهر ووهان نیز تصریح کرد: وضعیت ووهان بسیار وحشتناک و خطرناک است و عملاً هیچ ترددی در شهر وجود ندارد. مردم چین به شدت از شیوع ویروس کرونا ترسیده‌اند و شرایط روحی خوبی ندارند. هیچکس از خانه خود بیرون نمی‌آید و تنها برخی از افراد آن هم با مجوز پلیس حق رفت وآمد دارند.

کرمی درباره علت حضور خود در شهر ووهان اظهار داشت: از روزی که قرنطینه آغاز شد، تصمیم گرفتیم برای تشکر از تمامی پزشکان و پرستارانی که در حال خدمت به مردم هستند، در کنار آنان باشیم و با ارسال نوشیدنی‌های گرم و قهوه موجب دلگرمی آنها شویم. روزانه ۴۰۰ الی ۶۰۰ نوشیدنی گرم به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر ارسال می‌کنیم و این اقدام بسیار مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفته به طوری که در حال حاضر تیم ما به عنوان «نماد شجاعت در چین» نام گرفته است.

وی با اشاره به دلیل کمک خود به مردم چین گفت: اولین دلیل بنده برای باقی ماندن در چین و کمک به مردم این کشور آن است که مردم انگیزه بگیرند و بدانند که مورد حمایت دیگر ملت‌ها هستند. پس از شیوع کرونا بسیاری از افراد خارجی از چین خارج شدند و این امر موجب ناراحتی مردم چین شد. اما در حال حاضر باقی ماندن ما در چین موجب دلگرمی مردم شده و در رسانه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: حضور و باقی ماندن ما در چین موجب انگیزه مردم شده و از سوی شهروندان بسیار حمایت شده‌ایم به طوری که مردم برای تشکر از گروه ما، روزانه برایمان دسته‌های گل ارسال می‌کنند. پرستاران و پزشکان از این اقدام بسیار خوشحال هستند و حمایت ما از مردم این کشور تبدیل به حرکت بسیار بزرگی شده و در سطح کشور چین پیچیده است.

کرمی در پاسخ به این سوال که آیا نگران ابتلاء به کرونا هستید یا خیر، تصریح کرد: ویروس کرونا خطرناک‌تر از تصورات جهان است به طوری که در حال حاضر حدود ۵۰ هزار نفر در چین به آن مبتلا شده، بیش از ۲۰ هزار نفر مشکوک به آن هستند و حدود هزار و ۴۰۰ نفر نیز جان باخته‌اند. حدود ۳ هفته است که مردم از خانه‌های خود خارج نشده‌اند و بسیار تنها هستند. وضعیت ووهان نیز بسیار ترسناک است اما زمانی که شجاعت و زحمت پزشکان را برای درمان مردم می‌بینیم موجب انگیزه ما می‌شود.

وی با اشاره به حمایت مردم چین از اقدام وی اظهار داشت: سفیر چین در ایران طی توئیت ها و پیام‌های متعددی از تیم ما تشکر کرده و سفارت ایران در چین نیز ویدئوهای انگیزشی از ما منتشر کرده است. پلیس محلی به صورت روزانه از ما تقدیر می‌کند و این حرکت به شدت مورد توجه رسانه‌های خارجی و به ویژه رادیو بین المللی فارسی چین قرار گرفته است.

این جوان ایرانی درباره ادامه حضور خود در چین، خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مشکل به طور کامل حل نشود، تصمیم به خروج از چین ندارم و می دانم که شاید طی این روزها به کرونا مبتلا شوم اما با این حال در کنار مردم چین و دوستانم خواهم بود. پس از پایان یافتن شیوع کرونا و قرنطینه حتماً به ایران سفر خواهم کرد تا فشارهای روانی این مدت نیز رفع شود.