به گزارش خبرنگار مهر، مصیب امیری ظهر شنبه در نشست تخصصی محوطه‌های میراث جهانی یونسکو که در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد، یکی از مشکلات رژیم حقوقی اماکنی که ثبت جهانی شدند را تملک‌هایی دانست که در اراضی ملی و منابع طبیعی واقع شده‌اند.

وی با بیان اینکه وجود چنین نشستی از گذشته ضرورت داشت، گفت: استان فارس به دلیل اینکه ۱۱ اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو دارد، نیازمند اهمیت و ارزش دادن به چنین نشست‌هایی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس آخرین اثر ثبت شده جهانی فارس منظر ساسانی عنوان کرد که دارای قابلیت‌های بسیاری برای ثبت جهانی بود.

امیری با این حال آثاری که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده را مستلزم مطالعاتی دانست که در طول سال‌ها کاوش‌های بسیاری از نظر ساختار شهری و معماری در آنان انجام شد و روند بازسازی را طی کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: در طول چند سال اخیر روی این آثار تمرکز و در حوزه گردشگری این محوطه‌ها به ویژه در محور تاریخی سروستان، فیروزآباد و کازرون توجه خاصی در ایجاد زیرساخت‌های لازم شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۹ اقامتگاه بوم گردی در محورهای یادشده ایجاد شد، افزود: شاید یکی از مشکلات این مجموعه‌ها تملک‌هایی است که در اراضی ملی و منابع طبیعی قرار دارند و مشکل را افزایش می‌دهند، بنابر این به دنبال این هستیم تا راهکاری برای زمینه سازی بهبود حفاظت انجام گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، عنایت الله رحیمی استاندار فارس، پرفسور «آدریانو روسی» رئیس مؤسسه «ایزمئو» و دیگر اساتید برجسته داخلی و خارجی، برگزار شد.