نابینایان به تماشای «خوب، بد، جلف۲» نشستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه «سوینا»، در تازه‌ترین برنامه اکران فیلم ویژه نابینایان در پردیس سینمایی چارسو، ظهر روز جمعه ۲۵ بهمن نسخه توضیح‌دار «خوب، بد، جلف ۲» به کارگردانی پیمان قاسم‌خانی با روایت ستاره اسکندری نمایش داده شد.

در این مراسم که اولین نمایش عمومی «خوب، بد، جلف ۲» بود، شبنم مقدمی، ستاره اسکندری، فرهاد آئیش، مائده طهماسبی، سام درخشانی، صدیقه کیانفر و حبیب رضایی حضور داشتند.

صدیقه کیانفر بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون پیش از آغاز نمایش فیلم گفت: نمی‌دانم چه می‌توانم بگویم و چه جوابی به این همه بزرگواری، محبت و قدرشناسی بدهم. امروز که اینجا در خدمت شما هستم، حدود ۶۰ سال است که کار می‌کنم. من ۲۰ بهمن ماه وارد ۸۹ سالگی شده‌ام.

کیانفر ادامه داد: مطمئن باشید به خاطر شما مخاطبان است که ما هنرمندان سرپا هستیم، شما به ما انرژی می‌دهید و ما را با محبت و مهربانی یاری می‌کنید. من اینجا از گلاره عباسی تشکر می‌کنم که هیچ وقت من را فراموش نکرد.

مائده طهماسبی نیز در این مراسم گفت: واقعاً هیجان دارم. من و فرهاد آئیش این فیلم را تا به حال ندیده‌ایم و خیلی خوشحالیم که در جمع شما آن را می‌بینیم.

همچنین سام درخشانی بازیگر فیلم سینمایی «خوب، بد، جلف ۲» نیز ضمن ابراز خوشحالی از حضور در این مراسم اظهار کرد: این فیلم را بیش از ۱۰ بار دیده‌ام اما این بار تماشای آن در کنار شما طعم دیگری برای من دارد.

در ادامه ستاره اسکندری که فیلم «خوب، بد، جلف ۲» را به‌طور زنده، توضیح‌دار کرد، گفت: خوشحالم که این فیلم را امروز من برای شما روایت می‌کنم. خوشحال‌تر هستم که این برنامه با تولد خانم کیانفر همزمان شده، صدیقه کیانفر برای همه ما مثل مادر است و امیدوارم سایه‌اش روی سر ما بماند.

حبیب رضایی نیز بیان کرد: مثل همیشه، هر ماه و هر جلسه همان هیجان و لذت را دارم. خیلی خوشحالم که حالا این فیلم را با هم در کنار هنرمندان درخشان و خوب آن، مهمانان و مادر عزیز همه‌مان خانم کیانفر که ان‌شاءالله سایه‌اش برقرار باشد، می‌بینیم. روز مادر را نیز به همه مادران تبریک می‌گویم.

در این مراسم به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) و روز مادر صدیقه کیانفر کیک سوینا را برید.