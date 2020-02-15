عسگر نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین مراحل اجرایی کار در پروژه پل چند سطحی حصارک شهر کرج که به صورت تقاطع‌های غیر همسطح بر روی اتوبان کرج- قزوین احداث شده است، اظهار کرد: این پل در مجموعه شامل شش دستگاه پل است که عملیات احداث بخشی از آن در گذشته انجام شده است، اکنون نیز ساخت پل‌های بی ۳ و پل بی ۴ این پروژه به اتمام رسیده است و تمام تلاش ما این است که در صورت مساعد بودن شرایط جوی این دو دستگاه پل به همراه پل بی ۲ که در گذشته عملیات ساخت آن به تمام رسیده بود تا پایان امسال آماده بهره برداری خواهد شد.

وی بیان کرد: پل بی ۳ از مجموعه پل‌های شهدای حصارک طوری ساخته شده است که در میانه راه این پل دوشاخه می‌شود به گونه‌ای که اتصال یک شاخه از آن به پل بی ۵ را داریم که برای هدایت و تردد خودرو به سمت جاده قزلحصار است و در شاخه‌ای دیگر پل بی ۳ به پل بی ۴ وصل می‌شود که از طریق آن خودروهای عبوری از روی این پل از حصارک به سمت تهران هدایت می‌شوند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج با بیان اینکه در زیر پل‌های بی ۳ و بی ۴ نیز یک دستگاه پل دیگر با نام پل بی ۲ را داریم که در گذشته احداث و بازگشایی شده بود اما چون زیر پل در حال ساخت بی ۳ قرار داشت سازه نگهبان روی آن نصب کرده بودیم و قابلیت استفاده نداشت.

وی در ادامه گفت: زمان افتتاح پل‌های بی ۳ و بی ۴، پل بی ۲ نیز برای عبور خودروها از تهران به سمت کمالشهر مجدد بازگشایی خواهد شد.

نصیری در ادامه با اشاره به اینکه در مجموع مبلغ قرارداد منعقد شده برای احداث پل چند سطحی حصارک نزدیک به ۵۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که این هزینه کرد برای احداث ۶ دستگاه پل منظور شده است، گفت: در کنار آن ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پیمانکار نیز به اعتبار ساخت این پروژه برای حل مواردی مانند رفع معارضات پروژه و… افزوده شده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر در شرایط کنونی قرار بود عملیات احداث چنین پروژه‌ای را شروع کنیم حتی با ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد تومان هم نمی‌توانستیم قرارداد کار آن را منعقد کنیم، افزود: این مجموع تقاطع‌های غیر همسطح عملیات عمرانی عظیم و تأثیرگذار است که بخوبی اجرای آن دنبال شده و در حال حاضر نیز پیشرفت کلی کار در پروژه پل چند سطحی حصارک شهر کرج حدود ۹۱ درصد است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج با بیان اینکه در این پروژه عمرانی بزرگ تنها تکمیل عملیات ساخت پل بی ۵ باقیمانده است، گفت: در این خصوص نیز سازه نگهبان پل نصب شده است و با آرماتور بندی، انجام عملیات بتن ریزی و… ادامه کار و تکمیل مراحل ساخت این دستگاه پل از مجموعه پل چند سطحی حصارک شهر کرج را خواهیم داشت.