به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه همکاری‌های رایزنی فرهنگی ایران در تونس با مؤسسات، ناشران و فعالان حوزه نشر و کتاب، میثم فراهانی، رایزن فرهنگی کشورمان با عبدالحفیظ گفسی، مدیر مکتبه الشامله تونس دیدار و گفت‌وگو کرد.

فراهانی با اشاره به نقش مهم و سازنده کتاب در جریان‌سازی فرهنگی و انتقال آرا و اندیشه‌های نو به علاقه‌مندان در زمینه‌های مختلف، گزارشی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید و چاپ کتاب در چهل سال اخیر ارائه کرد.

رایزن فرهنگی ایران در تونس افزود: توجه به تنوع و ذائقه مخاطبین، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب در کشورهای مختلف، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، تعامل سازنده با ناشران خارجی در زمینه چاپ و انتشار کتب علمی، ادبی، فرهنگی و کودکان، چاپ و انتشار مجلات، بالا رفتن رشد مطالعه در بین اقشار مختلف جامعه و توجه به اقتصاد فرهنگ از مهمترین اقدامات و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه نشر و کتاب به شمار می‌رود.

وی با اشاره به فعالیت‌های مؤسسه بین‌المللی الهدی در زمینه چاپ و انتشار کتب در عرصه بین‌الملل و حضور فعال آن در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب، از اعلام آمادگی رایزنی فرهنگی ایران برای ایجاد بستر مناسب جهت همکاری‌های مؤسسه مذکور و مکتبه الشامله تونس خبر داد.

فراهانی همچنین، پیشنهاد کرد: تفاهمنامه همکاری بین الهدی و مکتبه الشامله جهت عرضه کتب منتشره و نیز اعطای نمایندگی الهدی به مکتبه الشامله منعقد و سطح همکاری‌های دوجانبه ارتقا یابد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس، آن را فرصت مغتنمی جهت تقویت ارتباطات بین ناشران ایرانی و تونسی توصیف و ابراز امیدواری کرد تا قبل از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس، تفاهمنامه همکاری به امضا طرفین برسد.

فراهانی همچنین با تبیین طرح تاپ و بسترسازی مناسب طرح مذکور برای انتشار کتب، از آمادگی رایزنی فرهنگی کشورمان برای همکاری با مکتبه الشامله جهت انتشار کتب با موضوعات فرهنگی، هنری و دینی در چارچوب طرح تاپ خبر داد.

در ادامه این دیدار، عبدالحفیظ گفسی ضمن تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گزراشی از فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه چاپ و انتشار کتب در موضوعات مختلف ارائه داد.

وی ضمن استقبال از پیشنهاد رایزن فرهنگی کشورمان، آمادگی خود را برای انعقاد تفاهمنامه همکاری با مؤسسه الهدی اعلام و تأکید کرد: در سایه تفاهمنامه مذکور سطح تعاملات دو جانبه در زمینه‌های مختلف نشر گسترش خواهد یافت.