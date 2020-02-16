مرتضی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی سه بر یک تراکتور مقابل سایپا در هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر گفت: بازی هماهنگ و منظم بازیکنان تراکتور باعث شد تا سه امتیاز را کسب کنند. این تیم کمترین اشتباه فردی را داشت و توانست با قدرت بالای هافبک‌های خود به پیروزی مهم در سرمای هوای تبریز برسد.

کارشناس فوتبال ایران درباره کارنامه ساکت الهامی در قامت سرمربی این تیم تاکید کرد: وقتی یک مربی می‌تواند نتیجه بگیرد یعنی عملکرد خوبی هم داشته است. تیمی که خوب بازی کند به بردن هم عادت می‌کند. تراکتور در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. بازیکنان این تیم توانسته اند بیشترین بازدهی را در طول فصل با الهامی داشته باشند.

وی ادامه داد: البته نباید نقش مؤثر هواداران تراکتور را در کسب پیروزی‌های اخیر این تیم نادیده گرفت. هواداران خیلی خوب توانستند ساکت الهامی را بپذیرند و باز هم در بدترین و سخت‌ترین شرایط از تیم خودشان حمایت کردند تا نشان دهند همواره پشت سر تراکتور هستند.

مدافع پیشین تراکتور درباره عملکرد خط دفاعی این تیم در فصل جاری اظهار داشت: تاکتیک‌های مصطفی دنیزلی به گونه‌ای بود که وقتی تراکتور از حریفان عقب می‌افتاد مدافعان با استرس بالا بازی می‌کردند تا نتیجه را برگردانند. همین بازی هیجانی و احساسی به ضرر تیم شد. با این حال چنین روشی را تراکتور در بازی‌های اخیر ندارد و فکر می‌کنم نظم دفاعی این تیم افزایش قابل توجهی داشته است.

اسدی در پایان راجع به شانس تراکتور برای قهرمانی خاطرنشان کرد: این تیم شانس بالایی دارد. هواداران تراکتور یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این تیم هستند که در هر شرایطی به تیم خود روحیه می‌دهند. متأسفانه عدم ثبات مدیریت در تراکتور به این تیم ضربه زد در غیر اینصورت شک نداشتم که می‌توانست در حال حاضر بالای جدول رده بندی با اختلاف زیاد نسبت به بقیه حضور داشته باشد.