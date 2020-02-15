برخورد پژو ۲۰۶ با گاردریل در بزرگراه باکری

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از وقوع این حادثه و تماس شاهدان با سامانه ۱۲۵ حاضرین در محل برای درخواست کمک با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت ۱۴:۵۳ دقیقه روز گذشته زنگ ایستگاه ۲۷ را به صدا درآورد و آتش نشانان را عازم شمال به جنوب بزرگراه شهید باکری، نبش خیابان کاشانی کرد.

عیسی کیایی فرمانده آتش نشان اعزامی درباره این حادثه گفت: به محض رسیدن به محل حادثه مشاهده شد که یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ که در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید باکری در حال حرکت بود به علت نامعلوم با گاردریل وسط بزرگراه برخورد کرده و راننده و سرنشین آن قبل از رسیدن نیروهای عملیات از کابین خودرو خارج شدند.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله پس از ایمن سازی کامل محل حادثه و نصب علائم هشدار دهنده ترافیکی مشغول عملیات شدند و خودرو را به محل امن بزرگراه انتقال داده و پس از تحویل محل و خودرو آسیب دیده به عوامل راهور و نیروی انتظامی به مأموریت خود پایان دادند.