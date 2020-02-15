دستگیری سارقان حرفه ای با ۱۵ فقره سرقت در مهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الله شهبازبیگی ظهر شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل، داخل خودرو، مغازه، ساختمان نیمه کاره و … در مهران، شناسائی و دستگیری عاملان سرقت در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی ماموران انتظامی و در چند عملیات جداگانه ۸ سارق شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شدند، افزود: متهمان جهت سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران با اشاره به اینکه اموال مسرقه کشف شده تحویل مالباختگان شد، از شهروندان خواست: به منظور پیشگیری از سرقت خودرو و اموال داخل خودرو، ضمن رعایت نکات امنیتی و هشدارهای پلیسی، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.