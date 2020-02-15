بهره گیری از ابزار اقتصادی راهکار مهار قاچاق کالا است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی روز شنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: پدیده قاچاق کالا تنها مختص کشور نیست بلکه تمامی کشورهای دنیا با این مساله مواجه هستند.

وی ادامه داد: قاچاق کالا یک پدیده اقتصادی است و لازمه مهار کردن آن ابزار اقتصادی است. باید توجه داشت ابزار امنیتی در این راستا باید در انتها به کار گرفته شود چراکه هزینه و تبعات بالایی را به دنبال دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اظهار کرد: اقدامات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بحث مبارزه با قاچاق پوشاک و لوازم خانگی با استفاده از اهرم‌های حقوقی و اقتصادی نتایج خوبی را به دنبال داشته است.

اکرمی افزود: متأسفانه در بسیاری از فروشگاه‌ها به جای کالای ایرانی کالای خارجی قاچاق وجود دارد البته عرضه کالای خارجی منوط بر برخورداری شناسه قانونی اشکالی ندارد.

وی گفت: در امر مبارزه با قاچاق پوشاک و لوازم خانگی می‌توان مانند مبارزه با قاچاق تلفن همراه به موفق‌های بسیاری دست پیدا کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: تجارت چمدانی به ویژه در پوشاک مطرح است که لازم است در این حوزه تدابیر لازم اندیشیده شود.

اکرمی گفت: برخی از کالاهای قاچاق در مناطق آزاد عرضه می‌شود و در بعضی از شهرها نیز به عنوان برند شناخته شده است که باید برای مقابل با این کار چاره اندیشی کرد.

وی اظهار کرد: امروز قاچاق تمام کشور را در گیر کرده و زیان اصلی آن متوجه تمامی آحاد جامعه است. به طور مثال با وجود مساله بیکاری ایجاد شغل به سادگی امکان پذیر نیست، بنابراین با جلوگیری از پدیده قاچاق به ویژه در حوزه پوشاک تبعات اقتصادی بسیاری برای مردم حاصل می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با بیان اینکه پلاک کوبی دام کار چندان مشکلی به نظر نمی‌رسد، گفت: البته سامان بخشیدن بسیاری از کارها به تصمیم‌های جدی نیاز دارد، اما در این حوزه به کار گروه نیاز نیست بلکه به همکاری سه نهاد مشخص نیاز دارد.

اکرمی افزود: در بحث پلاک کوبی دام باید اولویت با افرادی باشد که روی جا به جایی دام از استان مرکزی به عنوان استان مبدا به سایر استان‌ها فعالیت می‌کنند که باید سه نهاد مشخص از قبیل اداره کل دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی و اتحادیه امور دام استان مرکزی روی این امر تمرکز کنند و ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن این مهم عملیاتی شود.