شعارهای انتخاباتی که ۴ سال خاک خوردند/مردم در انتخابشان دقت کنند

خبرگزاری مهر - گروه استانها، رضا زرگر؛ انتخابات مجلس شورای اسلامی از آذر ماه ۹۸ با ثبت نام کاندیداهای احتمالی برای شرکت در کارزار مجلس آغاز شد. ۱۱۳ نفر در مهلت قانونی در استان هرمزگان نام نویسی کردند که از این تعداد ۴۹ نفر در نهایت از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحت شدند و از روز پنجشنبه وارد عرصه رقابتهای تبلیغاتی برای کسب ۵ سهمیه کرسی مجلس از استان هرمزگان شدند.
در این بین از ۵ نماینده فعلی مجلس ناصر شریفی از غرب هرمزگان و سید مصطفی ذوالقدر از شرق هرمزگان رد صلاحیت شدند و نتوانستند در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند.
اسامی افراد تأیید صلاحیت شده در استان هرمزگان بدین شرح است:
حوزه مرکزی شامل بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندرخمیر و ابوموسی
محمد احمدی، منصور آرامی، محمد آشوری، محمد صادق انواری، زهرا تاج محمد علینژاد، ابوالقاسم جراره، علی حاجبی، عیسی دادیزاده، وحید دهقانی، مجتبی ذاکری، محمد ذاکری، پرویز سالاری، سیروس سعادتی، عبدالرضا شادکام، علی علامهزاده، اشکان علیپور، عبدالله علیمحمدی، مجتبی کریمی، نبیالله مجد، محبوبه محمدزاده، احمد مرادی، حسن مریدیزاده، قدرت میرزاده، علیاکبر میرزایی، امیر میرشکارنژاد، سعید ناصحی، نجمیه نجابت، حسین هاشمی تختی، فاطمه هدایتی
حوزه غرب هرمزگان شامل بندرلنگه، بستک و پارسیان
حسن ابوالفتحی، افشار جهانشاهی، ابراهیم باقری، احمد جباری، یوسف دریاورد، غلامحسین زارعی، محمد زارعی، احمد شیبانی، سمیه قهرمانی، آرمان معروفی، سیدمحمد نور موسوی
حوزه شرق هرمزگان شامل میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد
مریم جاشونیا، حسین رئیسی، جواد شعبانینیا، منصور فرهادی، فروغ کرمزاده، محمد مالکیزاده، غلامرضا نظرنژاد، سیده فاطمه ذوالقدر و سید عبدالکریم هاشمی
هرمزگان در مجلس ۵ نماینده دارد و انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه دوم اسفندماه برگزار میشود.
اسامی افراد تأیید صلاحیت شده کاندیداتوری انتخابات مجلس در هرمزگان از سوی شورای نگهبان اعلام شد که در این میان ۴ نفر از حضور در انتخابات انصراف دادهاند.
ابوذر صادقی، آرمان ماندگاری و علیاکبر مجاهدی از حوزه مرکزی و خالد زمزمنژاد از حوزه غرب هرمزگان با حضور در فرمانداریهای مربوطه انصراف خود را کتبأ اعلام کردند.
سیده فاطمه ذوالقدر نیز پس از تغییر حوزه انتخابیه خود از تهران به حوزه شرق هرمزگان شامل میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد انتقال یافت.
تبلیغات انتخاباتی از روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز شد و در اولین گام کاندیداها با پخش پوسترها و بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر به صورت رسمی وارد عرصه تبلیغات شدند. این در حالی است که از ماههای گذشته تبلیغات انتخاباتی برخی از کاندیداها در فضای مجازی و جلسههای خصوصی آغاز شده بود. در بندرعباس و میناب بیشترین شدت تبلیغات صورت گرفته و جشنهایی از سوی کاندیداها در حال برگزاری است.
آنچه بیشتر از قبل خودنمایی میکند دفاع سه نماینده حال حاضر مجلس از شعارها و عملکرد دوره کنونی در مجلس است، تا آنجا که تمامی کلیپها و عکس نوشتهها در دفاع از شعارهای انتخاباتی ۴ سال گذشته خودشان است. اما آنچه مسلم است، مردم رضایت چندانی از عملکرد برخی از نمایندهها ندارند، در تحقیق میدانی خبرنگار مهر عدم توجه نمایندگان به خواستههای مردمی از جمله زمینههای بروز نارضایتی مردم است.
نکته قابل توجه این است شعارهای انتخاباتی حول محورهای جوانگرایی، بومی گزینی نیروی کار، مطالبه گری قرار دارد. نماینده کنونی مردم حوزه مرکزی استان با کلید واژه مطالبه گری که از شعارهای یکی از نمایندگان کنونی مجلس در دوره قبلی انتخابات بود، پا به میدان تبلیغات گذاشته تا شاید از این ره بتواند آرای از دست رفته خود را بازگرداند. در سوی دیگر نماینده کنونی مجلس با ارائه گزارش عملکرد در حوزه نطقهای پیش از دستور، میان دستور و تذکرات شفاهی و کتبی سعی در تبیین عملکرد مثبت خود در مجلس دارد.
از طرفی کاندیداهای دیگر هم سعی دارند تا با توجه به عدم رضایت مردم از عملکرد برخی از نمایندگان گوی سبقت را بربایند و با پررنگ کردن توجه به گزینههای جدید، کاندیداتوری فضا را به سمت انتخاب جدید در بین مرد سوق دهند.
نمایندگان از رفتارهای فراقانونی پرهیز کنند
رئیس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: رفتار فرا قانونی و خارج از چار چوبهای قانون پذیرفته نیست.
سعید ناجی در جلسه ستاد انتخابات استان بیان داشت: هیچ رفتار فرا قانونی و خارج از چار چوبهای قانون پذیرفته نیست، زیرا اینگونه رفتارها منجر به بروز مشکلات و ناهنجاری میشود که آزار جامعه را در پی خواهد داشت.
سخنگوی ستاد انتخابات استان هرمزگان هرمزگان تاکید کرد: فرمانداران باید با ایجاد تعاملات منطقی و قانونی در چهار چوب قانون شرایط را به گونهای مهیا کنند که همه موظف و مکلف به اجرای قانون شوند و باید از اختیارات قانونی خود نهایت استفاده را ببرند زیرا ایجاد شور، نشاط و مشارکت اجتماعی و سیاسی از وظایف وزارت کشور در جامعه است.
تخلفات انتخاباتی رصد میشود
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: تخلفات انتخاباتی ارجاع شده به دادگستری استان در دست بررسی است.
علی صالحی افزود: تاکنون مواردی از جرایم مربوط به انتخابات، تخلفها و رفتارهای خارج از ضوابط قانونی به دادگستری استان ارجاع شده که در شعب ویژه و خارج از نوبت در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: این ستاد موظف به رصد جرایم و تخلفات انتخاباتی و اجرای اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در این زمینه است که همه دستگاههای، نظامی، انتظامی، امنیتی، نظارتی و اجرایی مرتبط با انتخابات در این ستاد حضور دارند و تلاش میشود در حد توان جرایم و تخلفات انتخاباتی در استان کاهش یابد.
صالحی تصریح کرد: با افراد و مجموعههایی که بخواهند مشارکت مردم را کاهش دهند یا امنیت برگزاری انتخابات را به خطر اندازند حتماً برخورد خواهد شد.
وی با تأکید مجدد خطاب به اعضای هیأتهای اجرایی و بازرسی انتخابات هرمزگان گفت: با رسیدگی سریع و قاطعانه پرونده تخلفات انتخاباتی، مانع از تکرار این تخلفات خواهیم شد.
این مقام قضائی ضمن توصیه به داوطلبان و طرفداران آنان به تبعیت از قانون، ادامه داد: معرفی توانمندی و برنامههای نامزدها باید در چارچوب قانون باشد.
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