نهمین دوره المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری همدان برگزار شد

روح‌الله وجدی هویدا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری همدان اظهار کرد: نهمین دوره المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری همدان در دو بخش بانوان و آقایان در رشته‌های آبی و سالنی برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات تیم‌های منطقه یک، منطقه ۲، منطقه ۳، آتش‌نشانی، سازمان سیما و منظر و اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری همدان حضور داشتند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با اشاره به نتایج این رقابت‌ها گفت: در بخش بانوان زیر ۳۵ سال سمیرا بابایی با ۲۹۷ امتیاز، فائزه مرادی ۲۴۳ امتیاز و معصومه بختیاری با ۲۳۲ امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

وجدی هویدا خاطرنشان کرد: در رده سنی بالای ۳۵ سال مهسا سلاعتیان با ۲۶۶ امتیاز اول شد و لیلا قراگوزلو با ۲۴۷ امتیاز و فاطمه بختیاری ۲۴۶ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

وی با اشاره به نتایج تیمی بخش آقایان بیان کرد: در بخش آقایان تیم منطقه یک همدان با ۴۱۸ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: همچنین تیم اداره رفع پیشگیری و تخلفات شهرداری همدان با ۴۰۳ امتیاز و تیم آتش‌نشانی با ۳۸۸ امتیاز دوم و سوم شدند.