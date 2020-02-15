به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، عمدتاً مهم‌ترین هدف از شرکت در کلاس‌های آموزش خیاطی، تأمین نیازهای شخصی افراد است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر شاهد رونق صنعت مد و طراحی لباس در کشور عزیزمان بوده‌ایم، طبیعتاً متقاضی کلاس‌های خیاطی، خصوصاً خیاطی مزون دوزی به شدت رشد یافته است. در واقع می‌توان گفت با به وجود آمدن یک نیاز جدید، دلایل شرکت در کلاس‌های خیاطی نیز تغییر کرده‌اند.

تا چند سال پیش رنج سنی افرادی که در کلاس‌های خیاطی شرکت می‌کردند، یا خانم‌های بالای ۳۰ سال بودند یا دختران محصلی که این حرفه را به عنوان یک رشته تحصیلی برای خود انتخاب می‌کردند. اما امروزه داشتن مهارت طراحی و دوخت لباس جزو درآمدزاترین شغل‌هایی است که از هر رنج سنی و قشری به آن روی می‌آورند.

مهم‌ترین عامل در انتخاب یک آموزشگاه خیاطی خوب کدام است؟

شاید شما هم جزو آن دسته از افرادی باشید که چرخ زدن در دنیای اینستاگرام آنها را به راه اندازی یک مزون و کسب و کار شخصی ترغیب کرده باشد. البته که بسیار هم خوب است اما باید در نظر بگیرید که صرفاً دانستن علم خیاطی برای موفقیت کسب و کار شما کافی نیست. مهم‌ترین نکته این است که در نظر داشته باشید مهارت خیاطی و داشتن خلاقیت بسیار بیشتر از علم تئوری خیاطی می‌تواند شما را در مسیر رشد و موفقیت قرار بدهد. پس برای انتخاب بهترین آموزشگاه خیاطی باید به دنبال گزینه‌هایی باشید که نه تنها دست شما را در ایده پردازی باز می‌گذارند بلکه با برگزاری دوره‌های عملی به شما این امکان را می‌دهند تا به صورت واقعی با مشکلات در حین کار آشنا شوید.

دوره آموزش دوخت مانتو، کاربردی‌ترین کلاس خیاطی در ایران

بعد از پیدا کردن یک آموزشگاه خیاطی مناسب با ایده آل‌هایتان باید این موضوع را دریابید که دلیل شرکت شما در کلاس‌های آموزش خیاطی چه بوده است. اگر هدف شما رسیدن به یک درآمدزایی مطلوب در کشور محل زندگی تان باشد. در این زمان باید با توجه به فرهنگ آن جامعه، صنایع پر رونق آن و موارد این چنینی دوره خیاطی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

به عنوان مثال در یک کشور اسلامی مانند ایران پوشش مانتو رایج‌ترین پوشش خانم هاست؛ بنابراین شرکت در کلاس‌های آموزش دوخت مانتو با الگو پر طرفدار ترین کلاس آموزش خیاطی در ایران است که در هر شرایطی متقاضی و بازار خرید و فروش خود را دارد. اما در کشوری دیگر مانند آمریکا که صنعت هالیوود پررونق‌ترین صنعت آن است، شاید شرکت در دوره‌های خیاطی دوخت لباس عروس و لباس شب یا حتی دوره‌های طراحی لباس بهترین انتخاب باشد.

آموزش دوخت لباس عروس، یادگیری با درآمدزایی کلان

آموزش دوخت لباس عروس هم جزو آن دسته از مواردی است که هر روز و فصل به فصل نیاز به تولید آن نیست؛ در نظر داشته باشید که دوخت لباس عروس‌ها یا لباس شب‌هایی که کار دست و جواهردوزی دارند، ممکن است چندین ماه به طول بیانجامد اما به همان اندازه با فروش یک لباس می‌توانید هزینه قابل توجهی دریافت کنید.

اگر هم به فکر راه انداختن مزون های شخصی هستید می‌توانید به راحتی با اجاره دادن لباس عروس و نامزدی چندین برابر هزینه اولیه را خود را تأمین کنید. نکته قابل توجه بعدی این است که در کلاس‌های آموزش دوخت لباس عروس با توجه به تمام جزئیاتی که می‌آموزید این قابلیت را دارید که هر لباس مجلسی را بدوزید.

یکی از مزیت‌های حرفه طراحی و دوخت لباس عروس این است که مانند طراحی مانتو یا کیف و کفش نیازی به آپدیت کردن ماه به ماه ترند های فشن ندارد. معمولاً ترند های لباس عروس تا چندین ماه یا حتی چند سال روی بورس هستند و فقط با بهره گیری از ترند های سال و کمی چاشنی خلاقیت می‌توانید تبدلیل به یک برند داخلی در طراحی و تولید لباس عروس شوید.

می‌خواهید برند شوید؟ این موارد را به خاطر داشته باشید

فراموش نکنید که ممکن است قدم گذاشتن به عنوان اولین نفر در یک حرفه کمی دشوار باشد اما همیشه اولین‌ها سر و صدا می‌کنند، اولین‌ها تعیین کننده مسیر راهند و رقبای کمتری هم دارند. پس اگر هدف شما از شرکت در کلاس‌های آموزش خیاطی فراتر از اشتغال زایی در یک بازار کار عمده است، ابتدا باگ های خالی را پیدا کنید و ببینید برای شروع در چه زمینه‌ای می‌توانید اولین باشید.

تفاوتی ندارد که هدف شما از یادگیری خیاطی برطرف کردن نیازهای شخصی باشد یا بخواهید به سرعت وارد بازار کار در تولیدی‌های لباس یا مزون ها شوید؛ شاید هم برند شدن انگیزه شما باشد. شما با همه این اهداف می‌توانید در تمام دوره‌های تخصصی خیاطی آموزشگاه هنرمادر با دریافت مدرک فنی حرفه‌ای در کنار ما باشید. هدف ما پوشش همه سلیقه‌ها در یادگیری این هنر شیرین است.

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