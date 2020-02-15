عدم درک درست از آرمان های انقلاب علت ریزش ها است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی پیش از ظهر شنبه در اولین همایش روحانیون رزمنده و ایثارگر استان گیلان (عالمان مجاهد) در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی رشت با بیان اینکه انقلاب برای تمدن سازی انسانی آمده است، اظهار کرد: روحانیون از ابتدای انقلاب تار و پود انقلاب را لمس کردند.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با اشاره به رویش و ریزش‌ها در طول انقلاب اسلامی، بیان کرد: امروز نسل معاصر دستاورد و جایگاه طلایی انقلاب را در داخل و خارج از کشور باور کرده است و برای حمایت و حفاظت از انقلاب آن را تجزیه و تحلیل منطقی می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه انسان باید بر آن چیزی که می‌گوید و می‌نویسد توجه داشته باشد، گفت: ما در پاره‌ای موارد ممکن است سخنی بگوییم یا مطلبی بنویسیم که بسترساز نیات پلید دشمن شود.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با بیان اینکه علل ریزش‌ها این است که عده‌ای آرمان بلند انقلاب که بستر ساز تمدن سازی اسلامی است را درک نکرده‌اند، افزود: انقلاب اسلامی بعثتی عظیم پس از بعثت پیامبر اکرم (ص) است که غیرمسلمانان هم به آن اذعان دارند.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی را با هیچ مقیاسی نمی‌توانیم تجزیه و تحلیل کنیم، ادامه داد: ما همانند ماهی در آب هستیم که قدر آب را نمی‌دانیم و تفسیر مادی و تنها برشمردن رشدهای انقلاب اسلامی برای نظام خطر ساز است.