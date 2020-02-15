راهبردهای عام و خاص برای تحقق گام دوم انقلاب تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی در آئین اختتامیه همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی» که به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سالن شیخ طوسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، به گزارشی از کمیسیون تخصصی «تحلیل تجربه و دستاوردهای جمهوری اسلامی در توصیه‌های هفتگانه بیانیه و ارزیابی وضعیت کنونی آنها» پرداخت و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در بخش پایانی بیانیه گام دوم، هفت راهبرد را بیان کرده اند.

وی در توصیه‌های هفتگانه بیانیه و ارزیابی وضعیت کنونی آنها گفت: بر اساس محورهای این کمیسیون ۳۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شده است که از میان آنها ۷ مقاله برای ارائه همچنین چاپ انتخاب شد.

رئیس کمیسیون تخصصی «تحلیل تجربه و دستاوردهای جمهوری اسلامی در توصیه‌های هفت گانه بیانیه و ارزیابی وضعیت کنونی آنها»، وضع موجود و شیوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب را سه محور اصلی این کمیسیون دانست و تصریح کرد: در بخش راهبردهای تحقق هفت توصیه رهبر معظم انقلاب به دو دسته راهبردهای عام یعنی قابل اجرا در تمامی هفت توصیه همچنین راهبرد اختصاصی هر توصیه دست پیدا کرده ایم.

وی افزود: برخی راهبردهای عام همانند خودسازی، جامعه پردازی، دولت سازی، تقویت امید، زمینه سازی برای ظهور و توجه به بحث مهدویت در بیانیه گام دوم انقلاب نیز بیان شده اند؛ سایر راهبردهای عام نیز شامل بهره برداری از منابع انسانی متخصص، بهره برداری از ظرفیت‌های قانون اساسی برای تحقق این هفت محور و دامن زدن به مطالبه گری مردم است.

حجت الاسلام لک‌زایی اظهار کرد: حاکمیت قانون و پرهیز از مصلحت سنجی‌های بی مورد، شفافیت در عرصه سیاست‌ها و قوانین، رفع تبعیضات، توجه به حکمرانی خوب و کارگزاران عادل، برطرف کردن موانع، به فعلیت رسیدن ظرفیت‌های موجود در کشور از راهبردهای عام مطرح شده برای تحقق هفت توصیه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب به شمار می‌روند.

وی به راهبردهای خاص برای تحقق هفت توصیه مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: معرفت از جمله توصیه‌های مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم است که راهبردهایی همانند ارتقای سطح فرهنگ قرآنی، احیای مساجد و حضور تمام وقت روحانی در مسجد، مردم پایه بودن گسترش اخلاق و معنویت برای تحقق آن بیان شده است.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: در بحث راهبردهای تحقق سبک زندگی، بر تبیین سبک زندگی اسلامی برای اقشار و مخاطبان مختلف، راهیابی این مباحث به کتب درسی حوزه و دانشگاه، همچنین آموزش و پرورش، تقویت زندگی رویکرد جهادی در ساحت‌های جهاد اصغر و اکبر، تقویت فرهنگ کار جمعی و مقید کردن کارگزاران و علمای دین و گروه‌های مرجع به سبک زندگی اسلامی تأکید شد.