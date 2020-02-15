رابطه نهادهای علمی و بیانیه گام دوم انقلاب بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین شمس الله مریجی «معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» در آئین اختتامیه همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی» که به همت این دفتر در سالن شیخ طوسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با ارائه گزارشی از کمیسیون تخصصی «نهادهای علمی و بیانیه گام دوم با تأکید بر نقش جوانان» اظهار داشت: در این کمیسیون ۱۰ مقاله ارائه شد.

وی با اشاره به مقالات ارائه شده در این کمیسیون گفت: مقاله الزامات سیاست خارجی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب تألیف محمد ستوده، از جمله مقالات ارائه شده است که الزامات سیاست خارجی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب، همچنین فعالیت‌های صورت گرفته در ۴۰ سال گذشته در جهت سیاست خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

رئیس کمیسیون تخصصی «نهادهای علمی و بیانیه گام دوم با تأکید بر نقش جوانان» تصریح کرد: مقاله دوم مبانی و عوامل تحقق تغییرات اجتماعی در بیانیه گام دوم انقلاب تألیف شمس الله مریجی بود که در آن عدالت، اخلاق و معنویت و استقلال سه راهبرد اصلی همچنین منابع مالی و مادی در کنار اقتصاد مقاومتی برای تحقق گام دوم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: مقاله «الزامات کارآمدی فرهنگی دولت اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری» تألیف رقیه جاویدی، مقاله «تحلیل تجزیه نظری، عملی، تئوری ولایت فقیه در چهله نخست جمهوری اسلامی؛ به منظور کاربست کارآمدی آن در چله دوم» تألیف حجت الاسلام والمسلمین احمد رهدار از دیگر مقالات ارائه شده در کمیسیون «نهادهای علمی و بیانیه گام دوم انقلاب با تأکید بر نقش جوانان» به شمار می‌روند.

رئیس دانشگاه باقرالعلوم (ع) با بیان این که نقش حوزه و دانشگاه در رویش و رشد اندیشه و عمل انقلابی نسل جوان از مقالات ارائه شده است، اظهار کرد: حجت الاسلام والمسلمین نصر الله آقاجانی در این مقاله جایگاه، شیوه و عملکرد حوزه و دانشگاه برای تحقق گام دوم انقلاب را مورد بررسی قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: حجت الاسلام والمسلمین سوزنچی نیز در مقاله‌ای رسالت آموزش و پرورش در گام دوم انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرارداده، البته بحث آموزش و پروش به صورت مستقیم در بیانیه گام دوم انقلاب بیان نشده اما با توجه به عظمت کار آموزش و پرورش در حوزه مباحث سبک زندگی به مبحث آموزش و پرورش پرداخته شده است که وی در این مقاله نگاهی به ۴۰ ساله گذشته داشته و به ترسیم نقشه راه آینده به وسیله حوزه، حکومت و آینده پرداخته است.